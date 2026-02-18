Messina, arrestato 22enne: sequestrati marijuana, hashish e allucinogeni

Operazione antidroga della Polizia di Stato a Messina, dove un giovane di 22 anni è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento rientra in una più ampia attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e al contrasto del traffico di droga.

Controlli mirati e perquisizione domiciliare

L’arresto è stato eseguito dagli agenti delle Volanti al termine di un’attenta attività investigativa che ha portato gli operatori a individuare l’abitazione del ventiduenne messinese come possibile punto di riferimento per lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato circa 120 grammi di marijuana e 60 grammi di hashish, già suddivisi in dosi pronte per la vendita. Gli agenti hanno inoltre trovato materiale utilizzato per il confezionamento degli involucri, elemento che rafforzerebbe l’ipotesi dell’attività di spaccio.

L’operazione ha portato, inoltre, al sequestro di circa 150 grammi di funghi allucinogeni, oltre a una somma in contanti superiore ai mille euro, ritenuta verosimilmente provento dell’attività illecita.

Il materiale è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli ulteriori accertamenti.

Arresti domiciliari dopo il rito direttissimo

Dopo l’arresto in flagranza di reato, il ventiduenne messinese, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ristretto in regime di arresti domiciliari, misura cautelare confermata anche all’esito della celebrazione del rito direttissimo.

Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti dell’indagato che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo e imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo all’indagato.

*In evidenza immagine di repertorio.