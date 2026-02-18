Castroreale: la prima tappa regionale del Trail Sicilia Challenge

Trail Sicilia Challenge 2026: la prima tappa a Passo dei Lupi e Piano Margi

Il 15 marzo 2026 prenderà ufficialmente il via il Trail Sicilia Challenge, il circuito regionale dedicato agli appassionati di trail running. La prima tappa si svolgerà a Castroreale, sui suggestivi percorsi dei Peloritani, con partenza da Bafia – Bafiamas, Via Croce 9.

L’evento è organizzato dalla ASD Dog Obedience Society in collaborazione con ASD Beer ed è valido sia per il Trail Sicilia Challenge sia per il Campionato Regionale Trail Running CSI.

Castroreale apre il circuito: Trail Piano Margi e Trail Passo dei Lupi

La prima prova del circuito porterà i runner tra boschi, dislivelli impegnativi e panorami mozzafiato. Il programma prevede la partenza alle ore 9:30 per entrambe le gare: sia per il Trail Piano Margi, da 26 km (D+ 1200 m), gara lunga, e sia per il Trail Passo dei Lupi da 14 km (D+ 1000 m), il tracciato più corto.

La manifestazione propone due distanze competitive immerse in un contesto naturalistico di grande fascino. Possono partecipare gli atleti regolarmente tesserati CSI o FIDAL, mentre in parallelo si svolgeranno anche il Dog Trail e il Dog Trekking, nel rispetto dei regolamenti dedicati.

Il ritrovo è fissato presso la segreteria presso la pizzeria Bafiamas, che sarà anche punto di partenza e arrivo. La giornata inizierà con il briefing alle ore 8:00, seguito dallo start e dalla premiazione alle ore 12:00, mentre il pasta party è previsto alle 12:30.

Il Gran Premio della Montagna sarà destinato ai primi tre classificati e il tempo sarà rilevato sulla vetta del Monte Pizzo Sughero (1.113 m).

Lungo i percorsi saranno presenti punti di ristoro – ai chilometri 8 e 16 per la 26 km e al km 8 per la 14 km – ma senza bicchieri: gli atleti dovranno quindi portare borraccia o contenitore personale. Inoltre, è severamente vietato abbandonare rifiuti lungo il tracciato, pena la squalifica.

Le iscrizioni sono esclusivamente online tramite il sito ufficiale www.trailsiciliachallenge.it e chiuderanno venerdì 13 marzo alle ore 24:00.

Cos’è il Trail Sicilia Challenge

Il Trail Sicilia Challenge (TSC) è un campionato regionale coordinato da un gruppo di appassionati che operano gratuitamente per promuovere il trail running in Sicilia. Le gare del 2026 si svolgono sotto l’egida del Centro Sportivo Italiano (CSI), ente di promozione sportiva che sostiene la crescita della disciplina.

Il trail running è una corsa in ambiente naturale che richiede preparazione atletica, gestione dello sforzo e un equipaggiamento adeguato alle condizioni meteo e altimetriche. Proprio per questo il circuito rappresenta un punto di riferimento per gli sportivi che desiderano confrontarsi su percorsi tecnici e paesaggisticamente unici.

Le prossime tappe del circuito 2026

Dopo l’esordio sui Peloritani, il Trail Sicilia Challenge attraverserà gran parte dell’isola per un totale di 10 appuntamenti:

12 aprile: Ficuzza, Corleone (PA);

10 maggio: Zeromille, San Martino delle Scale (PA);

24 maggio: Ragusa;

27 giugno: Medieval Night, Mussomeli (CL) – TSC Summer Challenge;

5 luglio: Tappa estera, Aspromonte (RC) – TSC Summer Challenge;

1 agosto: Il Belice di Notte, Valle del Belice (TP) – TSC Summer Challenge;

13 settembre: SVT Etna Nord, Linguaglossa (CT);

11 ottobre: Montelepre New Trail Trip (PA);

6 dicembre: Crono Scalata, Misilmeri (PA).

Un calendario ricco che accompagnerà i runner per tutto l’anno, offrendo sfide sportive ma anche l’occasione di scoprire territori di grande valore naturalistico.