Barcellona, IIS Medi sbarca in Grecia per il progetto Erasmus+

L’IIS “Liceo Medi” da il via al progetto Erasmus+ contro la dipendenza digitale

Si è conclusa con successo la prima tappa del progetto Erasmus+ KA210 “Journey from digital addiction to creativity”, dedicato alla lotta contro la dipendenza digitale, che ha visto come protagonisti sei docenti dell’IIS Liceo Medi di Barcellona Pozzo di Gotto.

La delegazione, composta dalle professoresse Maria Anversa Grasso, Annalisa Drago Ferrante, Leyla Recupero Trovato, Anna Russo, Lucia Bruno e Rosaria Maria Maimone, si è recata in Grecia per partecipare alla mobilità intitolata “Managing Digital Addiction with Positive Guidance”. Il progetto ha rappresentato un percorso formativo intensivo volto a trasformare l’uso della tecnologia da abitudine passiva a risorsa creativa e consapevole.

Tra pedagogia e benessere: la sfida della “Digital Detox”

I vari workshop, coordinati dal partner greco SocieTeQ, hanno affrontato tematiche di bruciante attualità: i sintomi e gli effetti della dipendenza da dispositivi digitali tra i giovani.

I docenti del “Medi” hanno partecipato a sessioni di formazione focalizzate sulla digital detox e sulla necessità di un equilibrio mentale, psicologico e sociale nell’era della connessione costante. Attraverso tecniche di mindfulness e metodologie didattiche innovative, il team ha gettato le basi per la creazione di nuovi moduli formativi e linee guida che aiuteranno studenti e genitori a ritrovare un sano equilibrio tra vita online e offline.

Un viaggio alle radici della civiltà: l’eredità classica

Oltre all’impegno pedagogico, la mobilità ha offerto l’occasione per una profonda immersione nelle radici della cultura europea. La delegazione ha visitato Atene, restando incantata dalla maestosità dell’Acropoli e dalla ricchezza del suo Museo, testimonianze vive di una storia e un’arte che continuano a parlare al presente.

Il viaggio è proseguito con una vera e propria lezione di storia sul campo presso Lepanto, luogo simbolo di incontri e scontri tra civiltà. A riservare una splendida sorpresa è stata la città di Patrasso, rivelatasi un centro vibrante, ricco di tesori artistici, monumenti storici e bellezze paesaggistiche mozzafiato che hanno arricchito il bagaglio culturale dei partecipanti.

Il ruolo strategico del Medi tra eTwinning e progettazione

L’IIS Liceo Medi ricopre un ruolo strategico nel progetto internazionale, coordinato dalla Turchia, essendo responsabile della gestione della piattaforma eTwinning e della progettazione dei materiali per la creatività digitale. Nel prossimo mese di maggio, infatti, ospiterà delegazioni di docenti ed alunni provenienti dalla Turchia e dalla Grecia per attività didattiche, seminari e workshop dedicati al pensiero creativo supportato da tecnologie avanzate come AR/VR e Intelligenza Artificiale.

Con l’avvio di questo partenariato, il Liceo Medi, diretto dalla Dirigente Scolastica Ester Elide Lemmo, conferma la sua vocazione internazionale e il suo impegno nel formare cittadini digitali consapevoli, capaci di guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici classiche.