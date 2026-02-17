Messina: rapina in un negozio del centro, 19enne arrestato dai Carabinieri

Tentata fuga con un coltello da cucina: giovane fermato dopo l’allarme al 112

Rapina in pieno centro cittadino nella mattinata di ieri. I Carabinieri della Stazione Messina Arcivescovado hanno arrestato in flagranza un 19enne di origine tunisina, ritenuto responsabile del reato di rapina impropria commessa all’interno di un esercizio commerciale.

L’allarme e l’intervento dei militari

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 NUE, che riferiva della presenza di un giovane straniero introdottosi in un negozio del centro di Messina. Secondo quanto ricostruito, il 19enne si sarebbe impossessato di un coltello da cucina prelevandolo tra gli articoli in vendita, per poi tentare la fuga.

Durante la fuga, il giovane avrebbe minacciato alcune persone presenti nel negozio, creando momenti di tensione tra clienti e personale.

Le ricerche e l’arresto

Le immediate ricerche avviate dai Carabinieri hanno consentito di individuare il sospettato nel giro di pochi minuti, a breve distanza dal luogo del fatto. Determinante anche il supporto degli agenti della Polizia di Stato, intervenuti per collaborare alle operazioni.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di chiarire che il 19enne, dopo essersi impossessato del coltello con l’intento di trafugarlo, era stato scoperto dal personale di vigilanza dell’esercizio commerciale. Nel tentativo di guadagnarsi la fuga, avrebbe anche spintonato un avventore che cercava di fermarlo.

Rito direttissimo

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato arrestato e ristretto nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Messina Arcivescovado, in attesa del rito direttissimo disposto dall’Autorità giudiziaria.