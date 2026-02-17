Elezioni amministrative 2026 ai nastri di partenza, ma siamo tutti pronti?

Il 2026 si prepara a essere importante per la politica locale: in primavera si svolgeranno le elezioni amministrative in numerosi comuni italiani, con rinnovi di consigli comunali e sindaci previsti anche in diverse località siciliane.

Tornata elettorale 2026: dove si voterà

La tornata delle elezioni comunali 2026 interesserà centinaia di amministrazioni in tutta Italia, con appuntamenti elettorali diffusi nel corso della primavera. In Sicilia, secondo le previsioni istituzionali, circa 61 comuni saranno chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali.

La data ufficiale verrà definita dal calendario elettorale regionale e nazionale, ma la tornata sarà la principale occasione per rinnovare le amministrazioni locali che hanno concluso il proprio mandato o che sono state commissariate.

Barcellona Pozzo di Gotto: primi nomi e competizioni in vista

Nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto cresce l’attenzione per la competizione elettorale locale. Al momento, l’unica candidatura ufficiale presentata è quella di Sud chiama Nord, movimento civico afferente a Cateno De Luca che ha scelto come candidato sindaco Melangela Scolaro. Il nome è stato depositato e presentato in conferenza stampa la scorsa settimana e rappresenta il primo schieramento aperto alla contesa amministrativa.

Altri schieramenti sono in fase di definizione, con particolare interesse attorno alle aree politiche tradizionali:

con riguardo al Centrodestra, si attendono sviluppi da un possibile accordo tra Lega , partito collegato all’attuale sindaco uscente Pinuccio Calabrò, e Fratelli d’Italia , con riferimenti legati al gruppo politico di Pino Galluzzo;

per il Centrosinistra, procedono i colloqui e le riunioni in vista di un’intesa tra Movimento Città Aperta e Partito Democratico (PD), con l’obiettivo di presentare un unico candidato sindaco alternativo alle forze di centrodestra convergente in un unico nome.

La fase delle candidature è ancora embrionale e nuove liste o alleanze potrebbero emergere nelle prossime settimane, con un confronto politico che si annuncia competitivo e articolato.

L’ipotesi outsider

Nel panorama politico barcellonese si registra inoltre la presenza di possibili candidature civiche o indipendenti. Tra queste, probabilmente Carmelo Torre che avrebbe già avviato un proprio comitato elettorale, senza però rendere nota, allo stato attuale, un’eventuale collocazione politica o alleanze di riferimento. Una variabile che potrebbe incidere sugli equilibri complessivi della competizione.

Che cosa aspettarsi dalla campagna elettorale

In vista delle elezioni, saranno centrali i temi della programmazione urbanistica, della gestione dei servizi pubblici, della sicurezza e delle politiche per il lavoro locale. A livello nazionale e regionale, le amministrative saranno anche un banco di prova per gli equilibri tra le principali forze politiche, con possibili riflessi sulla stagione elettorale successiva, compresa quella delle politiche 2027.

L’auspicio più grande alle forze politiche, così come agli elettori, è di mantenere un dialogo costruttivo e partecipativo, affinché la competizione elettorale rifletta le priorità della cittadinanza e contribuisca al rafforzamento della democrazia locale.

Il quorum e il sistema elettorale

Un elemento tecnico da considerare riguarda il quorum per l’elezione del sindaco. Nei comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, come Barcellona Pozzo di Gotto, il candidato deve ottenere almeno il 40% dei voti validi per essere eletto al primo turno. In caso contrario, si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati.

Questo aspetto potrebbe rivelarsi determinante in presenza di più candidati e di un quadro politico frammentato.

Siamo tutti pronti?

Non proprio tutti. I cittadini forse sono quelli più disillusi ma più pronti a fare ingresso alle urne, in riflessione o “in allenamento” invece sembra essere la classe politica. L’attesa, però, sembra agli sgoccioli e presto si conosceranno tutti gli schieramenti possibili.