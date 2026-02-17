Barcellona si risveglia!

Il secondo articolo della terza pubblicazione del Concorso “Premio Giuseppe Puliafito”, I edizione.

Sempre più giovani imprenditori decidono di investire su Barcellona Pozzo di Gotto, diventando precursori di una rinascita imprenditoriale ed economica.

Negli ultimi dieci anni la vita notturna della città è stata in continua evoluzione, grazie all’apertura di diversi pub e ristoranti, i primi timidi segnali sono arrivati con l’apertura del Malarazza e del Perditempo, che hanno permesso ai nostri giovani concittadini di divertirsi, senza bisogno di spostarsi nei paesi limitrofi, come si era costretti a fare da sempre; perché, se è vero che la città del Longano vanta un passato ed una tradizione commerciale più vigorosa, rispetto ad altre cittadine viciniori, è anche vero che questa è sempre stata una realtà diurna, visto che, tutti ricordano le nostre strade deserte dopo la chiusura delle attività commerciali. Fortunatamente, le cose sono cambiate pian piano e, se è vero che la nostra città è meno fortunata geograficamente rispetto ad altre, è anche vero che, i Barcellonesi sono sempre stati molto inclini al lavoro, a qualunque età! Giovani imprenditori hanno ricominciato ad investire sul proprio territorio e, grazie a loro, adesso, Barcellona può contare sulla presenza di numerosi locali come: Sharaba, Drinkami, Taverna Meari, Prenditempo, Sorso, Maguro, Ottocento, Panza China, Koi sushi ecc… molti situati nella zona dell’Ex Pescheria, altri sparsi un po’ ovunque. E se in un primo momento la movida era solo nel periodo invernale, negli ultimi anni Barcellona ha visto nascere anche alcuni locali estivi, come il Bardot e i locali dell’Ex Colonia, che si sono affiancati alle storiche rosticcerie e bar di Piazza delle Ancore, ritrovo estivo di ragazzi e famiglie.

Ma se di sera Barcellona sembra quasi un luogo nuovo, è come se avesse fatto un cammino inverso nelle ore diurne. Quello che era il tradizionale fervore commerciale e culturale di tanti anni fa, sembra ormai lontano.

Rimane la speranza che la nostra città possa risvegliarsi completamente dal torpore, sotto tutti i punti di vista, con l’apertura di negozi e imprese, con la formazione di nuove e coinvolgenti attività culturali, in modo tale che si possa trovare qui, intrattenimento ma anche lavoro.

Solo quando andremo via per scelta e non per necessità o noia, potremmo dire davvero che Barcellona si è finalmente risvegliata.

*Foto di repertorio