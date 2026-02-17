Barcellona, maltempo: chiusa la strada tra Spinesante e Terme Vigliatore. Attenzione ai disagi

L’assessore Salvatore Coppolino: “Evitare il lungomare e utilizzare percorsi alternativi”
A causa del maltempo che sta interessando il territorio, l’Assessore Coppolino comunica che la strada che collega il lungomare di Spine Sante a Terme Vigliatore sarà temporaneamente chiusa al traffico per motivi di sicurezza.
Le condizioni meteo avverse stanno infatti creando situazioni di pericolo lungo la viabilità cittadina.
Le raccomandazioni
Si invita la cittadinanza a:
-
Evitare di recarsi al lungomare di Spine Sante;
-
Utilizzare strade alternative per gli spostamenti.
Pali e alberi sulla carreggiata
A causa del forte vento e della pioggia, diversi pali dell’illuminazione e alcuni alberi risultano caduti o pericolanti, con conseguenti disagi alla circolazione.
Tra le criticità già segnalate:
-
un albero in via Santa Venera – La Gala, lungo la strada che costeggia il torrente Longano;
-
un altro in Largo Bruschetto.
L’amministrazione invita i cittadini a segnalare eventuali ulteriori situazioni di pericolo, così da poterle rendere note tempestivamente e intervenire per evitare brutte sorprese.
Si raccomanda la massima prudenza negli spostamenti.