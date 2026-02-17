Barcellona Basket e U.S.S.M. Messina: lo sport al servizio dei giovani

Il Barcellona Basket compie un nuovo e significativo passo nel rafforzamento del proprio impegno sociale sul territorio. La società giallorossa ha infatti annunciato la firma di un protocollo d’intesa con l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Messina, diretto dalla dottoressa Maria Palella.

L’accordo consolida la vocazione del club a essere non soltanto una realtà sportiva di riferimento, ma anche un presidio educativo e sociale capace di incidere concretamente nella comunità. Attraverso il protocollo, il Barcellona Basket si rende disponibile ad accogliere i minori sottoposti alla misura della “messa alla prova”, offrendo loro un contesto strutturato, sano e formativo in cui intraprendere un percorso di responsabilizzazione e crescita personale.

Gli obiettivi condivisi con l’U.S.S.M. sono chiari: contrastare e ridurre le disuguaglianze e la marginalità socio-culturale, promuovere il benessere individuale e collettivo e favorire l’inclusione attraverso lo sport e il lavoro di rete.

Centrale, per entrambe le parti, è la convinzione che solo attraverso una sinergia concreta tra istituzioni, associazioni e realtà sportive sia possibile costruire opportunità autentiche per i giovani.

L’input all’iniziativa è stato dato dall’avvocato Maria Rita Ielasi, entrata da alcuni mesi nella famiglia del Barcellona Basket. Il percorso è stato poi sviluppato attraverso un costante dialogo con il responsabile delle relazioni esterne, Benedetto Orti Tullo.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente Antonio Maria Russo, che ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa:

“Lo sport non è soltanto competizione e risultato. È educazione, disciplina, rispetto delle regole e, soprattutto, seconda possibilità. Siamo orgogliosi di poter mettere la nostra struttura e la nostra esperienza al servizio di ragazzi che hanno bisogno di ritrovare fiducia in sé stessi e nel futuro.” “Il Barcellona Basket vuole essere sempre più un punto di riferimento per il territorio. Crediamo profondamente nel ruolo sociale dello sport: un pallone può diventare strumento di rinascita, una squadra può trasformarsi in famiglia, un allenamento può insegnare tante parole.”

Con questa iniziativa, il Barcellona Basket conferma la propria missione: crescere dentro e fuori dal campo, contribuendo alla costruzione di una comunità più incisiva, solidale e consapevole.

*Immagine in evidenza di SSD Barcellona Basket.