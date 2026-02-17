Barcellona: annullata per maltempo la sfilata dei carri allegorici nel quartiere Sant’Antonio

Stop all’evento di Carnevale previsto oggi a Sant’Antonio per le avverse condizioni meteo

È stata annullata a causa del maltempo la sfilata dei carri allegorici in programma oggi nel quartiere Sant’Antonino. La decisione è stata presa dagli organizzatori a seguito delle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando il territorio.

L’evento, molto atteso da famiglie e bambini, rientrava nel calendario delle manifestazioni di Carnevale a Barcellona Pozzo di Gotto e avrebbe coinvolto carri allegorici, gruppi mascherati e animazione per le vie del quartiere.

Le previsioni meteo sfavorevoli, con pioggia e vento, hanno reso necessario lo stop alla manifestazione per motivi di sicurezza e per tutelare partecipanti e spettatori.

Non si esclude una possibile nuova data per il recupero della sfilata, che potrebbe essere comunicata nei prossimi giorni.

*Immagine di repertorio