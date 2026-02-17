‘A Maschira incanta Piazza San Marco: il Carnevale di S. Filippo del Mela protagonista a Venezia

La storica tradizione filippese tra i protagonisti dell’evento nazionale “I Carnevali delle Tradizioni” promosso da UNPLI

Il fascino senza tempo del Carnevale di Venezia ha fatto da cornice a un momento storico per la comunità di San Filippo del Mela. ‘A Maschira, simbolo della tradizione carnevalesca filippese, ha sfilato nella suggestiva Piazza San Marco nell’ambito della manifestazione nazionale “I Carnevali delle Tradizioni”, organizzata dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia.

Un evento di grande prestigio che ha portato nel cuore della città lagunare le più autentiche espressioni del patrimonio culturale immateriale italiano. A rappresentare la Sicilia, insieme al Carnevale di Misterbianco, è stato proprio il gruppo cattafese, accolto da applausi e grande partecipazione di pubblico.

Un’esibizione tra storia, colori e identità

Protagonisti della performance gli inconfondibili personaggi della tradizione: gli “Scacciuni”, le “Fimmini”, i “Musicanti”, accompagnati dal “Capuscacciuni” e dalla graziosa “Fioraia”. Una rappresentazione coinvolgente e intensa che rievoca la storica cacciata degli invasori turchi, alleggerita dalla dolcezza della Fioraia, emblema di gioventù e bellezza, che omaggia il pubblico con mazzolini di viole.

Musiche, danze e costumi variopinti hanno conquistato i presenti, trasformando l’esibizione in un momento di forte impatto emotivo e culturale.

L’orgoglio delle istituzioni

Visibilmente emozionato il sindaco Gianni Pino, rientrato dalla trasferta veneziana con entusiasmo:

“Salire sul palco a Piazza San Marco in rappresentanza di S. Filippo del Mela – dichiara Pino – è stato emozionante. Ringrazio La Maschera per aver dato all’intero territorio filippese questa grandissima opportunità di promozione.”

Soddisfazione anche nelle parole del Presidente della Pro Loco di S. Filippo del Mela, Giovanni Maimone:

“Sono lieto di promuovere e portare avanti tutte le attività e tradizioni presenti nel comune di S. Filippo del Mela – dichiara Maimone – la Pro Loco ha il compito di tutelare e promuovere, poiché dietro ogni tradizione c’è una comunità che resiste e si rinnova.”

Emozionato anche Marco Trifirò, Presidente dell’associazione di cui il carnevale cattafese porta il nome: