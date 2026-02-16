Taekwondo, Clio Sottile ancora d’oro al Grand Prix di Tirana. Bronzo e pass per Sarajevo per Giuseppe Barbaro

La Tiger’s Den Barcellona dei fratelli Sottile continua a brillare sui palcoscenici internazionali. All’Europa Grand Prix Qualifier di Tirana, competizione di altissimo livello valida per l’accesso al Grand Prix Final in programma a dicembre a Sarajevo, il team siciliano conquista una splendida medaglia d’oro con Clio Sottile e un prezioso bronzo con Giuseppe Barbaro.

Clio Sottile conquista la medaglia d’oro

Dopo il successo di Zagabria, Clio Sottile si conferma protagonista assoluta anche in Albania, salendo ancora una volta sul gradino più alto del podio. Un percorso impeccabile il suo, costruito attraverso cinque incontri contro avversarie di altissimo profilo.

Nel suo cammino verso l’oro, Sottile ha superato nei sedicesimi la greca Ioannis Zeliou, agli ottavi Meida Masyte, nei quarti la temibile turca Ezgi Mermeroluk e in semifinale la greca Eftychia Dermani.

In finale ha poi avuto la meglio sull’inglese Monika Ilieva, prima nel ranking europeo dei 52kg e quarta nei 55kg, al termine di un match di grande intensità.

Un risultato che consolida ulteriormente la sua leadership continentale e le permette di guadagnare punti pesantissimi nel ranking: trattandosi di una competizione di livello E6, il punteggio assegnato è sei volte superiore rispetto a un open ordinario E1.

Barbaro conquista il bronzo e vola a Sarajevo

Grande soddisfazione anche per Giuseppe Barbaro che, nella categoria cadetti 41kg. centra una prestigiosa medaglia di bronzo e stacca il pass per il Grand Prix Final.

Il suo percorso è iniziato con la vittoria contro il greco Stavros Krinas, seguita dai successi sull’armeno Erik Margarian e sul croato Marin Bakic nei quarti di finale. Barbaro si è fermato solo in semifinale nel derby tutto siciliano contro Giovanni Maugeri, al termine di un confronto combattuto.

Un risultato che rappresenta un importante passo avanti anche in ottica ranking internazionale.

Fazio sfiora il podio, giornata no per Perroni

Tra gli altri atleti in gara, da segnalare la buona prova di Elena Fazio, già bronzo a Zagabria. Nella categoria 52kg junior femminile, dopo aver superato agevolmente il primo turno, ha firmato un successo spettacolare contro la numero uno del seeding, la greca Kostantina Michailidi. Il sogno podio si è però infranto nei quarti di finale contro un’altra atleta greca, complice qualche ingenuità nel finale dei round.

Sotto tono, invece, la prestazione di Nino Perroni, eliminato al primo turno contro un avversario alla sua portata, dopo l’ottima prova offerta a Zagabria.

Nulla da fare per i cadetti Leonardo Gitto e Mattia Castaldi, ancora alle prime esperienze internazionali, e per lo junior Antonino Maggio, al debutto nella categoria 55kg.