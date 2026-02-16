Milazzo, “Uno Nessuno Centomila” in scena domani 17 febbraio al Trifiletti

Un classico senza tempo che continua a interrogare le coscienze.

Domani, 17 febbraio 2026, il Teatro Trifiletti di Milazzo ospiterà “Uno Nessuno Centomila”, un intenso adattamento teatrale del celebre romanzo di Luigi Pirandello, proposto dall’Associazione Culturale quiNteatro APS.

Sul palco un cast d’eccezione: Primo Reggiani, Francesca Valtorta, Jane Alexander, Fabrizio Bordignon ed Enrico Ottaviano, che daranno vita a uno spettacolo capace di coniugare ironia e profondità, restituendo al pubblico tutta l’attualità di un’opera che, a oltre un secolo dalla sua pubblicazione, continua a porre domande scomode sull’identità e sulla percezione di sè.

Al centro della vicenda c’è Vitangelo Moscarda, un uomo la cui esistenza viene scossa da un’osservazione apparentemente insignificante: il suo naso pende leggermente verso destra. È la moglie a farglielo notare: un dettaglio minimo, quasi irrilevante, che però gli innesca una crisi devastante. Se chi gli sta accanto vede in lui qualcosa che lui non ha mai percepito, quante altre versioni di sé stesso esistono negli occhi degli altri?

Da questa rivelazione prende forma il dramma dell’identità: Moscarda comprende di essere “uno” per sé stesso, “centomila” per gli altri e, forse, “nessuno”. Decide così di mascherare le immagini che la società gli ha cucito addosso, compiendo gesti che mettono in discussione relazioni, reputazione e certezze della borghesia del primo Novecento.

Pirandello definì il romanzo “il più amaro di tutti, profondamente umoristico, di scomposizione della vita”.