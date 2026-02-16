“Milazzo Classica”: successo al Trifiletti per i primi due concerti

Parte con il piede giusto la nuova stagione di “Milazzo Classica”, la rassegna promossa dai musicisti Roberto Metro ed Elvira Foti con il patrocinio del Comune, ospitata al Teatro Trifiletti. Anche quest’anno il cartellone registra consensi e una partecipazione calorosa del pubblico, confermandosi tra gli appuntamenti culturali più attesi della città.

Dieci concerti, tutti in programma di venerdì alle 20:30, accompagneranno gli spettatori in un viaggio musicale che attraversa generi ed epoche: dal tango al jazz, dalla canzone napoletana alle grandi colonne sonore del cinema, in un intreccio di tradizione e contaminazioni artistiche.

Ad aprire la rassegna sono stati due eventi di grande richiamo. Il primo appuntamento ha visto protagonista il Quartetto Fancelli, che ha condotto il pubblico nelle suggestive atmosfere del tango argentino, tra musica e danza. A seguire, l’omaggio a Fabrizio De André del “Faber Quartet” ha emozionato la platea con un repertorio dedicato al celebre cantautore genovese.

La stagione proseguirà venerdì 20 febbraio con il Trio Virtuoso e lo spettacolo “Da Paganini a Morricone”, un percorso che unisce virtuosismo strumentale e celebri colonne sonore.

Il calendario dei prossimi eventi

Il 27 febbraio spazio a “Scorpacciata musicale”, concerto interattivo per pianoforte a quattro mani con Elvira Foti e Roberto Metro; il 6 marzo il Quartetto Saverio Mercadante proporrà “Le colonne sonore del cinema italiano”, mentre il 13 marzo sarà la volta di “La canzone napoletana” con il soprano Martina Saviano accompagnata al pianoforte da Luigi Giachin.

Il 20 marzo Alberto Lodoletti sarà protagonista di “Perle musicali”, recital pianistico dedicato ai grandi capolavori del repertorio. Il 10 aprile il Trio Capriccio Musicale renderà omaggio alle musiche da film con “Hollywood & Cinecittà”, mentre il 17 aprile il Latin Jazz Quartet accompagnerà il pubblico in un viaggio “Dal jazz del Mediterraneo al Sud America”.

Gran finale l’8 maggio con “La dolce vita degli anni ’50 e ’60”, concerto del The Crew Quintet dedicato a Buscaglione, Modugno, Carosone e Sinatra.

“Con una proposta artistica ampia e di qualità – ha dichiarato l’assessora alla Cultura Lydia Russo – “Milazzo Classica” si conferma un appuntamento di riferimento per gli amanti della musica e della cultura, valorizzando il Teatro Trifiletti come centro vitale della programmazione concertistica cittadina.”

L’abbonamento ai dieci spettacoli è disponibile al costo di 60 euro (50 ridotto), mentre il biglietto singolo è fissato a 15 euro. La prevendita è attiva presso la Libreria Filoramo di Milazzo.