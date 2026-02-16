Messina, tenta di rapinare un farmacista dell’incasso giornaliero: arrestato 38enne

Un uomo di 38 anni, messinese, è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentata rapina. L’uomo avrebbe pedinato un farmacista fino all’ingresso della sua abitazione, per poi aggredirlo alle spalle tentando di strappargli il borsello con l’incasso della giornata, pari a circa duemila euro.

L’episodio si è verificato nella serata di domenica 8 febbraio, in pieno centro cittadino. Secondo quanto ricostruito, il farmacista – terminato il turno di lavoro – stava facendo rientro a casa, quando sarebbe stato seguito dall’aggressore fin dentro l’androne del palazzo.

Qui l’uomo lo avrebbe colpito alle spalle, nel tentativo di impossessarsi del borsello contenente l’incasso della giornata. Determinante si è rivelato l’intervento di un passante che ha attirato l’attenzione e contribuito a mettere in fuga l’aggressore.

Subito dopo, sul posto sono giunti gli agenti delle Volanti della Questura di Messina, allertati tramite una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112. I poliziotti sono riusciti a bloccare il presunto responsabile sul posto.

La vittima, che presentava evidenti segni di percosse al collo, è stata soccorsa. L’uomo fermato è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria trasferito presso il carcere di Gazzi, dove resta a disposizione in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip.