Maltempo nel Messinese, Galluzzo: “Urgono altri interventi nella zona Tirrenica”

Con la nuova ondata di maltempo sulla provincia di Messina tornano le richieste di interventi urgenti per la messa in sicurezza dei litorali. Dopo le mareggiate, il forte vento e le piogge che negli ultimi giorni hanno colpito il territorio, il deputato regionale di Fratelli d’Italia Pino Galluzzo sollecita risorse e procedure più snelle per fronteggiare l’emergenza.

“Le mareggiate, il forte vento e le piogge che hanno nuovamente interessato la provincia impongono interventi immediati. – afferma Galluzzo – anche stavolta, come già in occasione del ciclone Harry, urgono risorse economiche e procedure burocratiche semplificate per il ripristino e la protezione dei litorali.”

L’erosione costiera e i danni alle infrastrutture balneari riaccendono il tema della fragilità del territorio e della necessità di interventi strutturali, oltre che emergenziali.