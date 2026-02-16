La vittoria per Simone e Mattia: il trionfo di Aleksandar Rossitto dedicato ai ragazzi scomparsi

Il giovane talento del Bari TS conquista Coppa Italia e Supercoppa Italiana ad Anagni, ma il pensiero più grande è per chi non c’è più

Ad Anagni il Bari TS scrive una pagina straordinaria del Calcio da Tavolo italiano vincendo la Coppa Italia della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo e la Supercoppa Italiana. Ma oltre ai trofei, oltre alle finali vinte all’ultimo secondo contro Montesilvano e Modena, c’è una dedica che rende tutto più profondo.

È la dedica di Aleksandar Rossitto, 11 anni, cuore e talento della formazione pugliese, che ha voluto offrire questa doppia vittoria al cugino Simone e all’amico Mattia, scomparsi tragicamente in un incidente esattamente sette mesi fa.

“Questa vittoria è per voi”

Due finali tiratissime, decise negli ultimissimi secondi. Prima il successo contro Montesilvano in Coppa Italia, poi la vittoria contro Modena nella Supercoppa Italiana. Emozioni fortissime, tensione, esultanza.

Ma nel momento della festa, il pensiero del giovane campione è andato altrove.

Una dedica semplice ma potente, che ha trasformato un successo sportivo in un messaggio di amore e memoria. Perché lo sport, soprattutto quando è vissuto con passione e purezza, diventa anche questo: ricordo, legame, promessa.