Barcellona, sfilata dei carri: bambino salvato dalla Croce Rossa

Durante una sfilata di carri allegorici in zona Petraro, un bambino di circa 3 anni è stato portato dai genitori presso il presidio della Croce Rossa perché presentava cianosi e gravi difficoltà respiratorie.

I soccorritori della Croce Rossa sono intervenuti immediatamente, eseguendo le manovre di disostruzione delle vie aeree (manovra di Heimlich). Constatata l’assenza di respiro, hanno avviato prontamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare pediatrica.

Il massaggio cardiaco si è rivelato determinante: il corpo estraneo è stato espulso, permettendo al piccolo di riprendere a respirare. Successivamente il bambino è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti e cure.