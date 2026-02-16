Barcellona, la Polizia sventa una truffa ad anziana: arrestata una coppia

Una coppia di truffatori è stata arrestata in flagranza di reato dalla Polizia di Stato per aver tentato di truffare un’anziana signora. I due si sono spacciati per Carabinieri e, con la scusa di un furto in gioielleria, sono riusciti a farsi consegnare preziosi gioielli.

In manette un uomo di 45 anni e una donna di 49, entrambi pluripregiudicati, accusati di aver messo a segno una truffa ai danni di una residente nell’hinterland di Barcellona Pozzo di Gotto.

Determinante è stata la tempestiva segnalazione alla Sala Operativa da parte dei vicini di casa dell’anziana, intervenuti in suo aiuto. Fondamentali, inoltre, le dettagliate descrizioni fornite sui due sospetti e sull’auto utilizzata per allontanarsi.

La coppia è stata intercettata e bloccata lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo, in direzione Messina, grazie ad un’operazione congiunta degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Milazzo, della Polizia Stradale della Sottosezione A20 e del Distaccamento di Barcellona Pozzo di Gotto.

Durante il controllo del veicolo, i poliziotti hanno rinvenuto parte dei gioielli sottratti alla vittima. Altri sono stati trovati addosso alla donna, che nel frattempo aveva tentato la fuga a piedi, venendo però raggiunta e fermata poco dopo dagli agenti.

Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero inscenato una delle truffe più diffuse ai danni degli anziani. Fingendosi appartenenti alle Forze dell’Ordine, avrebbero parlato di un fantomatico furto in una gioielleria della zona e del ritrovamento di un’auto riconducibile all’anziana.

Con il pretesto di dover confrontare i monili rubati con quelli in suo possesso, si sarebbero fatti consegnare i gioielli direttamente presso l’abitazione della donna.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i due arrestati sono stati condotti rispettivamente nelle case circondariali di Barcellona Pozzo di Gotto e Messina Gazzi. I gioielli recuperati sono stati immediatamente restituiti alla legittima proprietaria.