Basket: l’intervista pre-partita al guardia Fabio Massimo Sebastianelli

La sconfitta di domenica scorsa del Barcellona Basket contro gli Svincolati Milazzo ha inevitabilmente lasciato l’amaro in bocca. Una battuta d’arresto che impone riflessioni, ma che allo stesso tempo rappresenta un’occasione per crescere e correggere quanto non ha funzionato. La squadra sa di dover ripartire con maggiore attenzione e solidità, consapevole che ogni partita, in questa fase della stagione, può fare la differenza.

Domani pomeriggio è già tempo di tornare in campo, con la trasferta contro Corato che si preannuncia impegnativa. Serviranno energia, concentrazione e soprattutto compattezza per affrontare un avversario determinato. L’obiettivo è chiaro: ritrovare ritmo, fiducia e continuità di rendimento.

A presentare la sfida, ai microfoni di 24live, è Fabio Massimo Sebastianelli, guardia del Barcellona Basket che analizza con lucidità l’ultimo ko e indica la strada da seguire per rialzarsi. Per tornare a fare risultato sarà fondamentale recuperare gli atteggiamenti giusti, mettere al centro il collettivo e riscoprire quello spirito di squadra che può fare la differenza nei momenti decisivi della stagione.