Barcellona: “Miseria e Nobiltà” in scena al Teatro Vittorio Currò

Un nuovo appuntamento con il teatro a Barcellona Pozzo di Gotto: l’Associazione teatrale Arte e Cultura “I Commedianti” presenta “Miseria e Nobiltà”, una commedia comica brillante in tre atti di E. Scarpetta, presso il teatro Vittorio Currò dell’Oratorio Salesiano venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 20:30.
Lo spettacolo, con traduzione di Antonio Rizzo e adattamento di Natalino Ingegneri, che firma anche la regia, vedrà la partecipazione di un ampio cast impegnato a dare vita ai personaggi della celebre opera teatrale, capolavoro del teatro comico italiano che ritrae con ironia la povertà e l’arte di arrangiarsi.
Il cast
Tra gli interpreti:
- Felice: Natalino Ingegneri;
- Pasquale: Luigi Stagno;
- Concetta: Maria Grazia Sturniolo;
- Luisella: Mariella Livoti;
- Eugenio: Nino Cicero;
- Gaetano: Salvatore Stagno;
- Gemma: Maria Grazia Genovese;
- Luigino: Mario Lanza;
- Ottavio Favetti: Ciccio Pirri;
- Pupella: Salvina Pirri;
- Bettina: Loredana Orlando;
- Vincenzo: Vittorio Crupi;
- Gioacchino: Gaetano Giorgianni;
- Peppineddu: Giacomo Stagno;
- Biasi: Franco D’Amico;
- Camerieri: Luciano De Pasquale, Salvatore De Pasquale.
Svolgeranno, invece, il ruolo di direttori di palco Lina Alosi, Pippo Zarcone e Monika Giordano e aiuto Service Sebastiano La Spada.
L’appuntamento si inserisce nel calendario degli eventi culturali cittadini, offrendo al pubblico un’occasione per trascorrere una serata all’insegna del teatro e del divertimento.