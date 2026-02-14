Barcellona: “Miseria e Nobiltà” in scena al Teatro Vittorio Currò

Un nuovo appuntamento con il teatro a Barcellona Pozzo di Gotto: l’Associazione teatrale Arte e Cultura “I Commedianti” presenta “Miseria e Nobiltà”, una commedia comica brillante in tre atti di E. Scarpetta, presso il teatro Vittorio Currò dell’Oratorio Salesiano venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 20:30.

Lo spettacolo, con traduzione di Antonio Rizzo e adattamento di Natalino Ingegneri, che firma anche la regia, vedrà la partecipazione di un ampio cast impegnato a dare vita ai personaggi della celebre opera teatrale, capolavoro del teatro comico italiano che ritrae con ironia la povertà e l’arte di arrangiarsi.

Il cast

Tra gli interpreti:

Felice: Natalino Ingegneri;

Pasquale: Luigi Stagno;

Concetta: Maria Grazia Sturniolo;

Luisella: Mariella Livoti;

Eugenio: Nino Cicero;

Gaetano: Salvatore Stagno;

Gemma: Maria Grazia Genovese;

Luigino: Mario Lanza;

Ottavio Favetti: Ciccio Pirri;

Pupella: Salvina Pirri;

Bettina: Loredana Orlando;

Vincenzo: Vittorio Crupi;

Gioacchino: Gaetano Giorgianni;

Peppineddu: Giacomo Stagno;

Biasi: Franco D’Amico;

Camerieri: Luciano De Pasquale, Salvatore De Pasquale.

Svolgeranno, invece, il ruolo di direttori di palco Lina Alosi, Pippo Zarcone e Monika Giordano e aiuto Service Sebastiano La Spada.

L’appuntamento si inserisce nel calendario degli eventi culturali cittadini, offrendo al pubblico un’occasione per trascorrere una serata all’insegna del teatro e del divertimento.