Barcellona: “Miseria e Nobiltà” in scena al Teatro Vittorio Currò

A cura di - Cultura

Un nuovo appuntamento con il teatro a Barcellona Pozzo di Gotto: l’Associazione teatrale Arte e Cultura “I Commedianti” presenta “Miseria e Nobiltà”, una commedia comica brillante in tre atti di E. Scarpetta, presso il teatro Vittorio Currò dell’Oratorio Salesiano venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 20:30.

Lo spettacolo, con traduzione di Antonio Rizzo e adattamento di Natalino Ingegneri, che firma anche la regia, vedrà la partecipazione di un ampio cast impegnato a dare vita ai personaggi della celebre opera teatrale, capolavoro del teatro comico italiano che ritrae con ironia la povertà e l’arte di arrangiarsi.

Il cast

Tra gli interpreti:

  • Felice: Natalino Ingegneri;
  • Pasquale: Luigi Stagno;
  • Concetta: Maria Grazia Sturniolo;
  • Luisella: Mariella Livoti;
  • Eugenio: Nino Cicero;
  • Gaetano: Salvatore Stagno;
  • Gemma: Maria Grazia Genovese;
  • Luigino: Mario Lanza;
  • Ottavio Favetti: Ciccio Pirri;
  • Pupella: Salvina Pirri;
  • Bettina: Loredana Orlando;
  • Vincenzo: Vittorio Crupi;
  • Gioacchino: Gaetano Giorgianni;
  • Peppineddu: Giacomo Stagno;
  • Biasi: Franco D’Amico;
  • Camerieri: Luciano De Pasquale, Salvatore De Pasquale.

Svolgeranno, invece, il ruolo di direttori di palco Lina Alosi, Pippo Zarcone e Monika Giordano e aiuto Service Sebastiano La Spada.

L’appuntamento si inserisce nel calendario degli eventi culturali cittadini, offrendo al pubblico un’occasione per trascorrere una serata all’insegna del teatro e del divertimento.

Locandina-Miseria-e-Nobilta-690x1024 Barcellona: “Miseria e Nobiltà” in scena al Teatro Vittorio Currò