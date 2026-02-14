Arlecchino, Pantalone e Pulcinella: quando la Commedia dell’Arte incontra il Carnevale

E se ti dicessi che quando indossi una maschera tradizionale di Carnevale non ti stai solo travestendo? Stai facendo storia. Stai facendo teatro.

In realtà, Arlecchino, Pulcinella, Pantalone – ahimè! Sbiadito ricordo dell’asilo di chi è nato tra gli anni ‘70-’80, gli Xennials – non sono nati per sfilare tra coriandoli e stelle filanti. Sono nati sui palcoscenici delle piazze del Cinquecento, tra mercati rumorosi e folle curiose. Prima di diventare simboli del Carnevale, erano personaggi della Commedia dell’Arte, il teatro popolare, satirico e irriverente che fiorì in Italia tra la metà del Cinquecento e la metà del Settecento, per essere poi sostituita dalla commedia di “carattere” con la rivoluzione di Goldoni.

La Commedia dell’Arte si basava sull’improvvisazione, ma attenzione: non improvvisazione “al volo” come comunemente la intendiamo. Gli attori recitavano seguendo un canovaccio, cioè una trama essenziale sulla quale sviluppavano i dialoghi, inoltre la caratterizzazione dei personaggi era precedentemente studiata, così come le loro interazioni, il tutto con la finalità di suscitare il riso. Altra caratteristica essenziale della Commedia dell’Arte è costituita dal fatto che gli attori principali erano mascherati e ricoprivano ruoli fissi, il che richiedeva una recitazione più basata sul gesto che sull’espressività del volto.

La compagnia tipo della Commedia dell’Arte

Ma quante erano le maschere che componevano una compagnia della Commedia dell’Arte? Secondo Angelo Costantini, autore della biografia di Tiberio Fiorilli (attore seicentesco della Commedia dell’Arte) la struttura di una compagnia era così definita:

due innamorati , non “tipi fissi” e non necessariamente comici

tre donne, due per le parti serie e una per la parte comica

Due Magnifici : Pantalone, veneziano, e il Dottore, bolognese

Due Zanni : Arlecchino e Mezzettino, servitori comici lombardi

Scaramuccia , napoletano, millantatore e attaccabrighe

Gli innamorati non recitavano mascherati e nemmeno le donne, tutti gli altri sì.

Gli Zanni, derivanti dalla commedia rinascimentale, erano i servi che generavano gli intrighi comici. Si dividevano in primo Zanni, il servo furbo, e secondo Zanni, il servo sciocco; entrambi prenderanno nomi diversi a seconda del tempo e del luogo: il più famoso dei primi è Brighella, mentre tra i secondi si distinguono Arlecchino, Truffaldino, Mezzettino e, in area napoletana, Pulcinella.

I Magnifici sono Pantalone e il Dottore che, a seconda dei tempi e dei luoghi, può chiamarsi Balanzone o in altri modi ancora; erano figure di vecchi ridicoli, spesso presuntuosi e legati ai difetti umani. Scaramuccia, di origine napoletana, era una variazione del Capitano o del servo del Capitano, era capace di mentire, millantare e creare scompiglio.

Dal teatro al Carnevale

Il passaggio delle maschere dal teatro al Carnevale deve essere stato naturale. Infatti le maschere della Commedia dell’Arte molto probabilmente erano

amate, molto conosciute e facilmente riconoscibili,

comiche e caricaturali,

collegate ai difetti umani.

Inoltre il Carnevale è sempre stato considerato il regno del rovesciamento in cui, ad esempio, si può prendere in giro il potere e si può diventare qualcun altro; nella Commedia dell’Arte c’era anche questo: servitori più furbi dei padroni, come Arlecchino, vecchi ricchi e ridicoli, come Pantalone, dottori saccenti e ignoranti, come il Dottore.

Quando la Commedia dell’Arte cessò di esistere come forma teatrale, i suoi personaggi facevano ormai parte dell’immaginario collettivo. Il Carnevale ha ereditato quelle figure, trasformandole in tradizione popolare e simboli di città, costumi e divertimento.

