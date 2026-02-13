Maltempo: chiude l’A18 Messina-Catania tra Tremestieri e Giarre

Il maltempo in Sicilia colpisce ancora una volta: nella mattinata, intorno alle 7, a causa delle forti raffiche di vento che hanno provocato la caduta di diversi alberi e arbusti lungo il tratto autostradale, l’A18 Messina-Catania è stata chiusa al transito in entrambe le direzioni da Tremestieri a Giarre. Ad annunciarlo attraverso i propri canali è stato il Consorzio Autostrade Siciliane.

La chiusura della tratta ha provocato diversi incollonamenti di mezzi impossibilitati a procedere, generando disagi nella circolazione.

A seguito degli interventi delle Forze dell’Ordine, durati più di un’ora, la viabilità è stata ripristinata in direzione Messina, mentre risulta ancora chiusa al traffico in direzione Catania.

Nel frattempo, si fa la conta dei danni generati dalle mareggiate e dal forte vento lungo tutta la fascia costiera e in tutta la provincia di Messina.

*In evidenza immagine di repertorio.