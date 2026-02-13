Il Questore di Messina Salvatore La Rosa in visita a San Filippo del Mela

Il Questore di Messina, Salvatore La Rosa, ieri ha fatto visita al Comune di San Filippo del Mela, incontrando l’amministrazione comunale e affrontando i temi legati alla sicurezza del territorio e al potenziamento degli strumenti a supporto delle forze dell’ordine.

Ad accoglierlo nel Palazzo Municipale il sindaco Gianni Pino, il vicesindaco Valentino Colosi e l’assessore Francesco Iarrera. Il Questore era accompagnato dalla dirigente del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, Lara La Rosa.

Sicurezza a San Filippo del Mela: collaborazione tra Comune e Polizia

Nel corso dell’incontro, il Questore Salvatore La Rosa ha ringraziato l’amministrazione comunale per la disponibilità dimostrata nel mettere a disposizione:

i locali del vecchio Municipio

ulteriori spazi in Via Roma

destinati ad accogliere temporaneamente il personale di Polizia, in attesa della conclusione dell’iter per la realizzazione dei nuovi locali a Milazzo.

Una collaborazione istituzionale che rafforza il presidio dello Stato sul territorio.

«Siamo onorati – ha dichiarato il sindaco Gianni Pino – di aver avuto la possibilità di accogliere a San Filippo del Mela gli uomini del Commissariato e li ringraziamo per il loro lavoro giornaliero, volto a rendere più sicuro il nostro territorio».

Videosorveglianza con intelligenza artificiale: nuovo sistema a supporto della Polizia

Tra i temi centrali affrontati durante la visita, le problematiche di sicurezza del territorio. Il sindaco ha illustrato al Questore il nuovo impianto di videosorveglianza comunale, un sistema di ultima generazione basato sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

L’impianto sarà messo a disposizione del personale di Polizia per:

migliorare il controllo del territorio

prevenire reati

supportare le attività investigative

rafforzare la sicurezza urbana a San Filippo del Mela

L’integrazione tra tecnologia avanzata e attività delle forze dell’ordine rappresenta un passo importante per la tutela della comunità locale.

Visita al Commissariato di Pubblica Sicurezza

Al termine dell’incontro istituzionale in Comune, il Questore di Messina si è recato nei vicini locali del Commissariato di Pubblica Sicurezza, confermando l’attenzione della Questura verso l’area tirrenica e il comprensorio di Milazzo.

La visita istituzionale sottolinea l’importanza della collaborazione tra amministrazione comunale e forze dell’ordine per garantire un presidio costante di legalità e sicurezza a San Filippo del Mela e nel territorio messinese.