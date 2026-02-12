Santa Lucia del Mela, assolto in Appello dall’accusa di minacce anonime al parroco

La Corte d’Appello ribalta la sentenza di primo grado: decisive le incongruenze nella perizia grafologica e l’imputato “non ha commesso il fatto”.

La Corte d’Appello di Messina ha assolto un uomo imputato per il reato di minacce aggravate con lettera anonima ai danni del parroco di Santa Lucia del Mela, stabilendo che “non ha commesso il fatto”.

La vicenda giudiziaria ruotava attorno a una missiva anonima recapitata al sacerdote del centro tirrenico. In primo grado l’imputato era stato ritenuto responsabile sulla base, in particolare, di una perizia grafologica che aveva attribuito a lui la paternità dello scritto. Decisione ora ribaltata in secondo grado.

Le criticità della perizia calligrafica

Al centro dell’appello le conclusioni del perito nominato dal primo giudice. La difesa, rappresentata dall’Avv. Mirko Munafò, ha evidenziato una serie di contraddizioni tecniche nell’elaborato peritale, sottolineando come numerosi elementi grafici tra la scrittura in verifica e quella dell’imputato non coincidessero.

Secondo quanto riportato nella sentenza, su dieci caratteristiche generali analizzate, almeno cinque risultavano descritte in maniera diversa e non corrispondente. Divergenze riscontrate nel livello di sommità, nella spaziatura interletterale, nel distanziamento tra le parole, nell’inclinazione degli assi grafici e nella conformazione delle aste.

La Corte ha evidenziato come le discordanze non abbiano trovato adeguata spiegazione e come, in presenza di corrispondenze limitate, non potesse essere attribuito un giudizio di certezza sull’attribuzione della grafia.

Di diverso avviso la consulente tecnica di parte, che aveva escluso la riconducibilità dello scritto anonimo all’imputato.

Il contesto della vicenda

La lettera anonima si inseriva in un clima di tensione maturato negli anni precedenti. L’imputato e un altro soggetto erano stati coinvolti in un diverso procedimento penale relativo a presunti furti di materiale destinato alla ristrutturazione della chiesa di Santa Lucia del Mela.

Il procedimento per le minacce era scaturito dalla denuncia della persona offesa, che aveva riconosciuto nella grafia sulla busta elementi riconducibili all’imputato. Tuttavia, secondo la Corte d’Appello, tale convincimento non è stato supportato da riscontri tecnici univoci e oggettivi.

La decisione della Corte d’Appello di Messina

Nel motivare l’assoluzione, i giudici di secondo grado hanno ritenuto fondato l’appello, condividendo le argomentazioni difensive e rilevando l’insufficienza e la contraddittorietà degli elementi posti a base della condanna di primo grado.

L’imputato è stato quindi assolto dal reato di minacce perché “non ha commesso il fatto”, con il conseguente venir meno delle statuizioni penali precedentemente pronunciate.

La sentenza rappresenta un passaggio significativo nella vicenda giudiziaria che aveva suscitato attenzione nella comunità di Santa Lucia del Mela, riaffermando il principio secondo cui la responsabilità penale deve essere provata oltre ogni ragionevole dubbio.