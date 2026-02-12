Pace del Mela, 40enne di Milazzo ferito da un colpo di pistola: agguato davanti casa

L’uomo, raggiunto da uno sparo alla gamba dopo una citofonata, è stato operato al Policlinico di Messina: non è in pericolo di vita

Agguato nella tarda serata a Pace del Mela, dove un 40enne originario di Milazzo è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco alla gamba. L’episodio si è verificato intorno alle 22 di venerdì scorso.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – già noto alle forze dell’ordine in ambienti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti – sarebbe stato contattato al citofono da una persona che lo avrebbe invitato a scendere. Una volta raggiunto l’ingresso dell’abitazione, sarebbe stato esploso un colpo di pistola che lo ha raggiunto a un arto inferiore.

Trasferito al Policlinico di Messina

Le condizioni del ferito hanno reso necessario il trasferimento urgente al Policlinico di Messina, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Attualmente si trova ricoverato ma, secondo quanto trapela, non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini dei Carabinieri in corso

Sull’episodio indagano i Carabinieri della Compagnia di Milazzo, impegnati nella ricostruzione dettagliata della dinamica e nell’identificazione dell’autore del gesto. Al vaglio degli investigatori eventuali collegamenti con ambienti criminali del territorio e possibili motivazioni riconducibili a contrasti personali o legati al traffico di droga.