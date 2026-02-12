Incidente che è costato la vita a Simone e Mattia: ieri la prima udienza

Udienza preliminare per il duplice omicidio stradale di Mattia e Simone: la difesa dell’imputato verso il rito abbreviato

Si è svolta ieri davanti al GIP dott. Giuseppe Sidoti l’udienza preliminare nel procedimento per il tragico incidente stradale che è costato la vita ai giovani Mattia Stefan Caruso e Simone Marzullo, studenti molto conosciuti nelle rispettive comunità scolastiche del Copernico e del Majorana di Milazzo.

L’unico imputato è Paolo Mangano, 18 anni all’epoca dei fatti, accusato di duplice omicidio stradale aggravato. I fatti risalgono al luglio 2025, quando i due ragazzi persero la vita all’alba, a seguito di un violento impatto.

Udienza preliminare davanti al GIP Sidoti

All’udienza erano presenti:

Il Pubblico Ministero, dott.ssa Veronica De Toni

I familiari delle vittime, che hanno depositato atti di costituzione di parte civile

L’avv. Sebastiano Campanella, difensore dell’imputato Paolo Mangano

Contestualmente alla loro costituzione, le parti civili hanno richiesto la citazione in giudizio del responsabile civile, cioè la compagnia assicuratrice che assicurava per la responsabilità civile la vettura che ha travolto i ragazzi.

Il GIP ha accolto la richiesta, autorizzando la citazione del responsabile civile (la compagnia assicurativa) e fissando il prosieguo al 31 marzo 2026.

La ricostruzione della dinamica dell’incidente secondo la Procura

Le indagini della Procura di Barcellona Pozzo di Goto, coordinata dal Procuratore Capo Giuseppe Verzera, condotte dalle procuratrici Veronica De Toni e Dora Esposito hanno portato alla ricostruzione della dinamica dell’incidente: la Fiat Grande Punto che viaggiava in pieno centro avrebbe travolto i ragazzi alla velocita di 130 Km/h.

La difesa: “Con ogni probabilità chiederemo il giudizio abbreviato”

Prima di dichiarare chiusa l’udienza, il GIP ha interpellato informalmente la difesa in merito alle future scelte processuali.

L’avv. Sebastiano Campanella ha dichiarato:

“Mi ha interpellato informalmente per capire quale potesse essere il mio intendimento rispetto alle scelte processuali e io ho anticipato che con ogni probabilità avanzerò richiesta di giudizio abbreviato.”

La richiesta di rito abbreviato, qualora formalizzata, comporterebbe la decisione del giudice allo stato degli atti, senza dibattimento, e in caso di condanna prevederebbe una riduzione della pena fino a un terzo.

Il dolore delle famiglie e la comunità sotto shock

Nel corso dell’udienza si sono costituiti parte civile, con gli avvocati Claudio Cannas, Paolo Pino e Alessandro Pruiti Ciarello, i familiari di Mattia e Simone, segnando formalmente la loro partecipazione al processo per ottenere giustizia e risarcimento e chiedendo la nomina del consulente di parte.

La tragedia ha profondamente colpito non solo le famiglie, ma anche le comunità scolastiche di riferimento, dove i due giovani erano molto conosciuti e stimati. I primi giorni dopo l’incidente erano stati segnati da messaggi, striscioni e manifestazioni di affetto che avevano testimoniato quanto fossero amati.

Prossima udienza il 31 marzo 2026

Il procedimento tornerà davanti al GIP il 31 marzo 2026, data entro la quale sarà formalizzata la posizione del responsabile civile e, con ogni probabilità, la difesa depositerà richiesta di giudizio abbreviato.