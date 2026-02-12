Imprenditore messinese sotto la lente della DIA di Milano: sequestrati beni per oltre 1,5 milioni

Il provvedimento disposto dal Tribunale di Milano nell’ambito delle misure di prevenzione antimafia

Un imprenditore di origini messinesi, già condannato in via definitiva per associazione mafiosa, è stato destinatario di un sequestro patrimoniale superiore a 1,5 milioni di euro disposto dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) di Milano.

Il decreto rientra tra i tre provvedimenti di prevenzione emessi dal Tribunale di Milano – Sezione Misure di Prevenzione, su proposta congiunta della Direzione Distrettuale Antimafia e del direttore della DIA.

Società, immobili e conti correnti nel mirino

Il sequestro riguarda beni ritenuti riconducibili all’imprenditore, tra cui una società operante nel settore edile, diversi immobili e rapporti bancari.

Le indagini economico-finanziarie condotte dal Centro Operativo DIA di Milano avrebbero evidenziato una presunta sproporzione tra il patrimonio accumulato e i redditi ufficialmente dichiarati nel tempo, facendo emergere il sospetto di una possibile provenienza illecita delle risorse.

Sulla base degli accertamenti svolti, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti previsti dal Codice Antimafia per applicare la misura di prevenzione patrimoniale.

Indagato per trasferimento fraudolento di beni

L’imprenditore risulta inoltre indagato per ipotesi di trasferimento fraudolento di valori, con l’aggravante del metodo mafioso. Le investigazioni sono tuttora in corso per chiarire eventuali ulteriori profili di responsabilità e ricostruire nel dettaglio i flussi patrimoniali.

L’operazione si inserisce nell’attività di contrasto alla criminalità organizzata condotta dalla DIA, con particolare attenzione alla gestione e al reinvestimento dei capitali ritenuti di origine illecita.