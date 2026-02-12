Barcellona Pozzo di Gotto, quando a Calderà approdavano i piroscafi e gli aliscafi

Nella frazione marina di Calderà c’è una storia di pontili costruiti e distrutti dalla furia del mare. La prima notizia della presenza di un pontile la fornisce lo storico Filippo Rossitto (1807-1879):

“In Calderà eravi ancora lo scalo a cui quelle fabbriche erano addette, e un ufficio di dogana, che fu poi abolito colle leggi generali, emanate da Ferdinando I. Facevansi ivi delle piccole spedizioni di olii e di prodotti ed immettevansi sale di Trapani, paste lavorate ed altri generi di consumo.” (Filippo Rossitto, La città di Barcellona Pozzo di Gotto, Crupi, Messina, 1911).

Le fabbriche alle quali fa riferimento Rossitto erano quelle della Tonnara di Calderà.

L’esistenza del secondo pontile (non è chiaro se è ancora quello citato da Rossitto, oppure un ripristino o una nuova costruzione) la apprendiamo da un articolo del 22 luglio 1934 pubblicato sul quotidiano “La Gazzetta – Eco della Sicilia e delle Calabrie”, rintracciato dallo storico milazzese Massimo Tricamo, dove è riportata la notizia dell’attracco al pontile di Calderà del piroscafo “Silvia Onorato”, tra il vivo plauso della numerosa colonia di villeggianti. Il piroscafo, di trecento tonnellate, trasportava un prezioso carico di bovini.

Questo pontile, documentato da una cartolina, secondo fonti orali fu fatto costruire da alcuni allevatori di bestiame per commercializzare gli animali, e si trovava all’altezza dell’attuale Piazza delle Ancore. Di fronte c’era l’edificio della tonnara già in disuso, e oggi totalmente scomparsa, che divenne una stalla temporanea per gli animali in transito.

L’inaugurazione di un nuovo pontile nel 1968

Del pontile nel tempo si persero le tracce e la memoria, finché verso la fine degli anni Sessanta del XX secolo, nel quadro di rilancio della città ad opera di Carmelo Santalco, nella qualità di Sindaco e di Senatore, fu promossa la realizzazione di un nuovo pontile per l’attracco di natanti, compreso un servizio di aliscafi verso le Isole Eolie. Il servizio fu inaugurato il 28 agosto del 1968, come ricorda un articolo della “Tribuna del Mezzogiorno” del 29 agosto 1968. Nell’articolo, anche questo ritrovato da Massimo Tricamo, si legge la cronaca dell’evento, non firmata, e corredata da una foto del pontile con un aliscafo. Riportiamo integralmente l’articolo perché ci sembra una preziosa testimonianza dell’evento, del quale si era sostanzialmente smarrita la memoria:

“È stato inaugurato ieri a Calderà, frazione di Barcellona, alla presenza delle massime autorità locali e di un folto pubblico, il servizio di collegamento marittimo che consente di raggiungere le isole Eolie in meno di cinquanta minuti. In considerazione della ormai inoltrata stagione estiva, esso non sarà però effettuato per il corrente anno, giornalmente, bensì con corse bisettimanali per i mesi di agosto e settembre. La corsa inaugurale è stata effettuata oggi con partenza da Lipari, quindi sosta a Vulcano e arrivo al pontile di Calderà alla ore 11,40. Padrino della inaugurazione è stato l’on. Carmelo Santalco che dopo un breve discorso ha dato la parola a mons. Mento che ha benedetto le attrezzature. Alla inaugurazione del servizio di collegamento degli aliscafi erano presenti oltre al Sindaco di Barcellona l’assessore ai lavori pubblici ing. D’Amico, il direttore del manicomio giudiziario prof. Aldo Madia e signora, l’avv. Pino Cassata e i rappresentanti della stampa prof. Francesco Cilona, prof. Giuseppe Gaglio, dott. Melo Freni e il rag. Franco Miano. Come detto sopra per quest’anno, le corse degli aliscafi per le isole Eolie e Messina saranno bisettimanali per questo mese, e una volta alla settimana (venerdì) per il mese di settembre. Verranno effettuate le seguenti corse: venerdì 30 agosto, venerdì 6 settembre, venerdì 13 settembre e venerdì 20 settembre. Questi gli orari dei collegamenti: Lipari (p. 10,40) – Vulcano (a. 10,50 p. 11) Barcellona (a. 11,35 p. 11,50) Vulcano (a. 12,20 p. 12,35) Lipari (a. 12,45 p. 17,15)Vulcano (a. 17,25 p. 17,35) Barcellona (a. 18,10 p. 18,25) Messina (a. 19,25). L’iniziativa rientra nel piano per la valorizzazione del litorale di Barcellona; si tratta naturalmente di un primo importante passo, che intende dare l’avvio ad una serie di opere, come ad esempio la costruzione della strada a più corsie Barcellona-Calderà, che dovrà costituire l’infrastruttura di base per lo sviluppo turistico della zona. Il collegamento con le isole Eolie o con Messina consentirà ai turisti in arrivo nella città dello Stretto e nell’arcipelago eoliano di raggiungere con mezzi veloci e moderni Barcellona. È stato possibile così realizzare questo collegamento, del quale da tanti anni si parlava, grazie al moderno pontile per l’attracco dei natanti. L’opera costituita da una scogliera frangiflutti e da un molo in tubi metallici, ha richiesto oltre un anno di lavoro, impegnando decine e decine di operai specializzati e mezzi tecnici di imponente levatura. Infatti è stato necessario costruire sul posto circa duecento blocchi in cemento armato per la realizzazione della scogliera frangiflutti che ha richiesto lo impiego di zatteroni con gru e tecnici esperti per la sistemazione dei blocchi. Le pessime condizioni del mare che nell’inverno scorso hanno inondato l’intero litorale, hanno rallentato notevolmente l’opera; pertanto il servizio di collegamento di Barcellona con Messina e le isole Eolie, annunciato per il 5 agosto, è stato iniziato con tre settimane di ritardo. Comunque per sapere se, anche per la prossima estate le corse degli aliscafi potranno essere effettuate da Calderà, bisognerà vedere quale sarà la resistenza dell’opera alle intemperie e soprattutto ai marosi invernali.”

Il rapporto della città con il mare

La presenza del pontile ci restituisce un frammento della storia della città e del suo rapporto con il mare, con il commercio degli animali e le istanze turistiche del territorio. La strada lungo la litoranea citata nell’articolo fu poi completata, ma il pontile non resistette alle mareggiate, rimasero “gli scogli”, così erano chiamati popolarmente i blocchi di cemento che dovevano proteggere il pontile, e non fu più ricostruito perché le condizioni del luogo non si rivelarono adatte.

Nel contesto di questa ampia visione di sviluppo del territorio, con la città traghettata verso la modernità, si inserì il primo Piano Regolatore Generale, redatto dall’architetto Emanuele Carrozza (vincitore del Concorso Nazionale indetto per il progetto del Piano), adottato dal Comune nel 1968, poi perfezionato nel 1973 assieme all’architetto Bonafede.

Una bella utopia apparve invece l’idea della città di Duilia, una conurbazione comprendente Barcellona, Merì e Milazzo, proposta nel 1969 dall’architetto Pietro Genovese, riscuotendo il parere favorevole dei consigli comunali dei tre centri. Pietro Genovese in quegli anni iniziò un’infaticabile ricerca sul territorio culminata nella scoperta del sito archeologico di Monte Sant’Onofrio, presso Acquaficara.