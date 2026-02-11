San Filippo del Mela: siglato protocollo tra le associazioni locali

Importante passo avanti per la collaborazione tra le associazioni del territorio di San Filippo del Mela. Sono stati infatti siglati protocolli d’intesa tra la Pro Loco San Filippo del Mela, l’Oratorio Giovanni Paolo II APS e l’A.S.D. GP2 Sporting Olivarella.

La firma nasce dalla comune volontà di collaborare per attività e progetti di promozione sociale e sportiva per i ragazzi e le famiglie del territorio.

L’accordo si basa sulla convinzione che, lavorando insieme, le associazioni possano raggiungere obiettivi comuni di sviluppo turistico, artistico, sportivo, culturale e socio-economico del territorio.

Tale collaborazione rappresenta un passo importante nel legame tra le realtà associative locali a favore della comunità di San Filippo del Mela.