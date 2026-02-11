Messina, 63enne arrestato per atti persecutori contro la ex moglie

I Carabinieri della Stazione di Messina Gazzi e del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un uomo di 63 anni, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti della propria ex moglie.

I militari dell’Arma sono intervenuti nella mattinata di ieri presso un esercizio commerciale della zona sud di Messina, dove l’uomo si era recato dopo aver pedinato l’ex moglie, titolare dell’attività. La richiesta di intervento era pervenuta tramite il numero unico di emergenza 112 NUE.

Arresto e misura cautelare

Gli accertamenti immediati hanno confermato che il 63enne era già stato denunciato in passato dall’ex moglie. Alla luce di quanto emerso, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto e l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.