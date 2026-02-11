Messina, 49enne ai domiciliari arrestato: trovati 4 kg di cocaina e una pistola rubata

Nell’ambito di specifici servizi antidroga, gli agenti della Polizia di Stato di Messina hanno proceduto all’arresto di un messinese di 49 anni, detenuto domiciliare, colto nella flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e di detenzione illegittima di arma da sparo. La perquisizione domiciliare svolta dagli agenti della Squadra Mobile ha permesso di rinvenire, nell’abitazione del quarantanovenne, diverse migliaia di euro ed una chiave che, grazie all’intuito degli investigatori, ha consentito l’apertura di un altro appartamento, sempre nella disponibilità del detenuto domiciliare, protetto da porta blindata. Proprio all’interno di questo appartamento, i poliziotti hanno trovato circa 4 chilogrammi di cocaina ed una pistola calibro 357 Magnum, risultata – dai successivi accertamenti – provento di furto. All’esito dell’attività, quanto rinvenuto è stato sequestrato e l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per la detenzione dello stupefacente ai fini di spaccio e per la detenzione illegale dell’arma e del relativo munizionamento. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato condotto al carcere di Gazzi in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al G.I.P.