Donna ritrovata senza vita nel Longano: da rivalutare la custodia cautelare per il presunto responsabile

La Corte di Cassazione rinvia al Tribunale del Riesame per la valutazione della custodia cautelare
Una novità si inserisce nel quadro più generale delle indagini riguardanti la morte di Raisa Kiseleva, la donna di 75 anni ritrovata lo scorso 12 luglio senza vita nel letto del torrente Longano.
La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio al Tribunale del Riesame la misura di custodia cautelare nei confronti di Michelangelo Corica, 60 anni, unico indagato. L’uomo resta attualmente detenuto nel carcere di Gazzi, in attesa di una nuova valutazione che dovrà motivare nuovamente l’eventuale arresto.
La misura segue il ricorso presentato dalla difesa, rappresentata dall’avvocato Giuseppe Ciminata. Secondo l’ipotesi investigativa, a Corica viene contestato l’omicidio volontario aggravato. Gli inquirenti ritengono che l’uomo, il 7 luglio 2025, avrebbe spinto la donna nel torrente Longano, dove il corpo è stato rinvenuto il 12 luglio scorso, nei pressi dell’argine.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il fatto sarebbe avvenuto in orario notturno, in una zona isolata e ai danni di una persona che si trovava in uno stato di alterazione legato all’assunzione di alcol. Tra le aggravanti contestate figura anche la recidiva.
Sarà ora il Tribunale del Riesame a fissare una nuova udienza per decidere sulla misura cautelare.