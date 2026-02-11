Barcellona, proseguono i lavori per la “stazione di posta” a Sant’Antonio

Passi in avanti nei lavori per la realizzazione della stazione di posta a Barcellona Pozzo di Gotto nel quartiere Sant’Antonio: un centro che gestirà servizi di accoglienza nei confronti delle categorie più fragili.

I lavori, avviati grazie ai fondi PNNR ed in particolare inseriti nella Missione 5 “Inclusione e coesione”, hanno interessato l’ex scuola materna di via Stretto V Garrisi e sono ora in una fase avanzata, seguiti dall’Assessore ai Servizi sociali Roberto Molino.

L’obiettivo è quello di realizzare un punto di riferimento per l’accoglienza a persone senza dimora e a chi vive in condizioni di grave marginalità sociale. Un punto nevralgico a cui queste categorie potranno riferirsi per trovare accoglienza, servizi e beni di prima necessità, orientamento e accompagnamento ai servizi sociali e sanitari. È prevista, inoltre, una limitata accoglienza notturna.

La dichiarazione del sindaco Pinuccio Calabrò

“Vedere questo progetto in stato così avanzato è motivo di profondo orgoglio per tutta l’Amministrazione. Desidero rivolgere un plauso particolare all’Assessore ai Servizi Sociali, Roberto Molino, che ha seguito con dedizione e costanza l’intera pratica, permettendoci di trasformare un’idea ambiziosa in realtà.

Non stiamo solo ristrutturando un edificio, ma stiamo costruendo un presidio di dignità. La Stazione di Posta sarà il cuore pulsante di una rete di solidarietà che darà risposte concrete. È un importante atto di civiltà”.

Pubblicato il bando per i “servizi ponte”

Le attività prenderanno il via in una sede temporanea, in attesa del completamento della struttura comunale che ospiterà in modo definitivo la Stazione di Posta. Infatti, parallelamente l’Amministrazione ha pubblicato l’avviso per l’attivazione anticipata dei cosiddetti “servizi ponte”, con l’intento di rendere operative fin da subito le misure di supporto.

Il bando si rivolge agli enti del Terzo Settore, che saranno coinvolti sia nella fase di co-progettazione sia nella gestione dei servizi. Tali enti affiancheranno il Comune nell’organizzazione delle attività e nell’erogazione degli interventi sociali destinati a circa 90 beneficiari provenienti dai comuni del distretto cui Barcellona fa capo.

Un insieme di azioni con il fine di ampliare la rete di accoglienza sul territorio, offrendo una soluzione a tutte quelle categorie marginali che si trovano in situazioni di difficoltà.

Gli organismi interessati dovranno presentare la propria candidatura entro il 22 febbraio tramite PEC, allegando la documentazione richiesta e una proposta progettuale preliminare, secondo quanto previsto dall’avviso.