Barcellona, Fumettomania organizza “Fumetti e Musica”

“Fumetti e Musica”: una sinfonia per i progetti di lettura 2026

Con l’inizio del 2026, l’associazione Fumettomania lancia i nuovi progetti dedicati alla promozione della lettura e della cultura del fumetto. Dopo la prima riunione del Consiglio Direttivo, è stata confermata la formula vincente del progetto di lettura: approfondimento, incontri con autori e, novità di quest’anno, collaborazioni con librerie locali dell’hinterland.

Il progetto “La Musica, come metafora dell’evoluzione della società” all’I.C. “Bastiano Genovese”

Il 25 febbraio 2026 Fumettomania sarà all’Istituto Comprensivo “Bastiano Genovese” con il progetto di lettura “La Musica, come metafora dell’evoluzione della società”, presentato dal presidente Mario Benenati e dall’esperta dell’associazione Mariella Chiaramonte.

Il progetto è pensato per le classi a indirizzo musicale: oltre alla lettura del fumetto, gli studenti avranno l’opportunità di eseguire uno o due brani durante il concerto scolastico di fine anno. Un vero e proprio percorso “di concerto”, pensato per stimolare la lettura e sensibilizzare al dialogo tra arti visive e musicali.

Il fumetto scelto per il progetto, che sarà letto da cinque classi seconde dell’istituto, è “La fabbrica onirica del suono” di Sergio Algozzino, autore e musicista palermitano, poi emigrato in Emilia Romagna.

“È un fumetto, ricchissimo dal punto di vista visivo e narrativo, che racconta la storia di un gruppo rock progressivo italiano, fra litigi, battaglie politiche e crollo degli ideali, amicizie nate, spezzate e ritrovate» spiega Benenati, «Il tutto narrato in un quadro storico che attraversa il ’68, il terrorismo e i grandi raduni musicali, affollati quanto contestati, sullo sfondo delle trasformazioni e dei compromessi della musica popolare e d’autore nel nostro paese”.

L’autore: Sergio Algozzino tra fumetto e musica

Classe 1978, Sergio Algozzino è già noto agli studenti barcellonesi, che nel 2020 avevano letto il suo libro “Il Piccolo Caronte”. Algozzino ha collaborato con il Dylan Dog Color Fest ed è stato per circa due anni l’autore delle copertine della rivista Linus.

Il brano musicale per il concerto di fine anno è già stato selezionato dai professori De Luca e Raimondo, confermando l’approccio integrato tra lettura e musica.

Novità e progetti futuri di Fumettomania

Fumettomania continua a investire nella cultura pop e nella valorizzazione del fumetto con diversi progetti. Tra le novità: l’associazione vuole dare continuità al progetto della Biblioteca-Museo del Fumetto, nonostante due anni di tentativi infruttuosi. La decisione è stata favorita dalla presenza della progettualità nel programma SIRU avviato dall’amministrazione barcellonese lo scorso luglio 2025.

Per quanto riguarda l’attività di divulgazione culturale pop dell’associazione, continuano gli speciali approfondimenti sul magazine online, dedicati a “Modesty Blaise, la principessa”, personaggio e fumetto inglese cult degli anni Sessanta, capostipite di una serie di personaggi femminili; a Bat-Man, personaggio iconico della DC Comics, il cui approfondimento (dal 7 febbraio per quattro mesi) sarà possibile grazie alla nuova collaborazione con il romano Stefano Avvisati; al fantascientifico Dan Dare-Pilota del futuro.

Fumettomania guarda anche al passato e alla conservazione di contenuti preziosi: uno spazio online sarà dedicato alla ripubblicazione di centinaia di articoli dell’archivio di Fumetti di Carta di Orlando Furioso, amico di lunga data e già collaboratore di Fumettomania.

Con queste iniziative, Fumettomania continua il viaggio per tracciare la rotta per il futuro.