Allerta meteo, domani scuole chiuse a Barcellona

Allerta arancione in zona A e gialla nelle altre aree. Venti fino a tempesta, forti piogge e mareggiate.
É stata attentamente valutata la situazione meteo di domani 12 febbraio nel nostro comprensorio e, per questo, sarà ufficiale tra poco la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale.
La decisione del Sindaco avviene a seguito dei consigli diramati dalla Protezione Civile.
La decisione è stata adottata in via precauzionale per tutelare la sicurezza di studenti, personale scolastico e famiglie, considerato il peggioramento previsto nelle prossime ore.
Rischio idraulico: i livelli di allerta
Dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di domani 12/02/2026 è prevista:
-
Allerta GIALLA nelle zone B-C-D-E-F-G-H-I
-
Allerta ARANCIONE nella zona A
Le autorità invitano ad attivare le procedure previste dai piani di Protezione Civile.
Per emergenze è attivo il numero SORIS 800 404040.Condizioni meteo avverse: cosa aspettarsi
Le previsioni indicano il persistere di:
-
Venti occidentali da burrasca a burrasca forte, con raffiche fino a tempesta
-
Mareggiate lungo le coste esposte
-
Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare sui settori tirrenici
I fenomeni saranno accompagnati da:
-
rovesci di forte intensità
-
forti raffiche di vento
-
locale attività elettrica
Anche in questo caso è prevista l’attivazione delle procedure dei piani di Protezione Civile, con monitoraggio costante della situazione.
L’amministrazione comunale invita la cittadinanza alla massima prudenza, a limitare gli spostamenti non necessari e a seguire esclusivamente i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti sull’evoluzione dell’allerta meteo del 12 febbraio 2026.
Ulteriori comunicazioni saranno diffuse nelle prossime ore in base all’andamento delle condizioni meteorologiche.