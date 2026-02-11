Allerta meteo, domani scuole chiuse a Barcellona

Allerta arancione in zona A e gialla nelle altre aree. Venti fino a tempesta, forti piogge e mareggiate.

É stata attentamente valutata la situazione meteo di domani 12 febbraio nel nostro comprensorio e, per questo, sarà ufficiale tra poco la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale.

La decisione del Sindaco avviene a seguito dei consigli diramati dalla Protezione Civile.

La decisione è stata adottata in via precauzionale per tutelare la sicurezza di studenti, personale scolastico e famiglie, considerato il peggioramento previsto nelle prossime ore.

Rischio idraulico: i livelli di allerta

Dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di domani 12/02/2026 è prevista:

Allerta GIALLA nelle zone B-C-D-E-F-G-H-I

Allerta ARANCIONE nella zona A

Le autorità invitano ad attivare le procedure previste dai piani di Protezione Civile.

Per emergenze è attivo il numero SORIS 800 404040.Condizioni meteo avverse: cosa aspettarsi

Le previsioni indicano il persistere di:

Venti occidentali da burrasca a burrasca forte , con raffiche fino a tempesta

Mareggiate lungo le coste esposte

Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare sui settori tirrenici

I fenomeni saranno accompagnati da:

rovesci di forte intensità

forti raffiche di vento

locale attività elettrica

Anche in questo caso è prevista l’attivazione delle procedure dei piani di Protezione Civile, con monitoraggio costante della situazione.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza alla massima prudenza, a limitare gli spostamenti non necessari e a seguire esclusivamente i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti sull’evoluzione dell’allerta meteo del 12 febbraio 2026.

Ulteriori comunicazioni saranno diffuse nelle prossime ore in base all’andamento delle condizioni meteorologiche.