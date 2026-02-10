Taormina, maltrattamenti e tentato femminicidio: arrestato 29enne

Un 29enne di origini marocchine è stato arrestato dai Carabinieri, su richiesta della Procura della Repubblica di Taormina, in quanto gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e tentato femminicidio ai danni della moglie.

Il provvedimento scaturisce da una serie di episodi verificatisi a Taormina, nell’ambito del rapporto coniugale, durante i quali l’uomo avrebbe sottoposto la moglie a continue vessazioni emotive, minacce e percosse, inducendola a vivere in una condizione di costante soggezione emotiva.

Le indagini

Nel corso delle indagini è emerso come tali condotte siano culminate in una violenta discussione avvenuta il 22 gennaio scorso. In quella circostanza, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 29enne animato da una volontà prevaricatrice nei confronti della moglie, l’avrebbe spinta da un balcone alto circa tre metri, provocandole gravi lesioni.

I dettagli acquisiti da persone informate sui fatti, unitamente ai sopralluoghi effettuati dai militari nei luoghi interessati dagli episodi, hanno consentito al GIP di rilevare la gravità delle condotte e il concreto pericolo di reiterazione dei reati. Alcuni degli episodi contestati, inoltre, sarebbero avvenuti mentre la vittima si trovava in stato di gravidanza.

L’arresto è stato eseguito a Palermo, dove l’uomo si era trasferito presso alcuni parenti a seguito della crisi coniugale. Al termine delle formalità di rito, il 29enne è stato associato alla Casa Circondariale “Pagliarelli” del capoluogo siciliano.