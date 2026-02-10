Messina, colpo al traffico di droga nel rione CEP: otto arresti della Polizia di Stato

Prosegue l’operazione antidroga coordinata dalla DDA: carcere, domiciliari e obblighi di firma per gli indagati.

Nuovo intervento della Polizia di Stato nell’ambito dell’operazione antidroga che, da settimane, sta colpendo duramente il traffico di stupefacenti nel rione CEP.

Nella mattinata odierna, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, gli agenti della Squadra Mobile hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misure cautelari personali nei confronti di otto soggetti, indagati a vario titolo per l’acquisto e la cessione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Messina all’esito degli interrogatori preventivi svolti lo scorso 4 febbraio, ha disposto la custodia cautelare in carcere per quattro indagati, gli arresti domiciliari per altri due e l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per i restanti due.

L’operazione si inserisce in una più ampia attività investigativa, coordinata dalla DDA e condotta dalla Squadra Mobile di Messina, che lo scorso 27 gennaio aveva già portato all’arresto di quindici persone, ritenute appartenenti a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti attiva nel capoluogo e nella provincia.

Particolarmente complessa l’attività investigativa, resa difficile dalle cautele adottate dagli indagati per eludere intercettazioni e controlli, come rilevato attraverso servizi di osservazione, pedinamento e videosorveglianza.