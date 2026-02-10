“IGEA VIRTUS o IGEA VINCIUS”: lotteremo e vinceremo

La seconda pubblicazione del Concorso “Premio Giuseppe Puliafito” – I Edizione.

Tanta è stata l’attesa per il derby Igea Virtus – Milazzo che si è svolto allo stadio D’Alcontres a Barcellona Pozzo Di Gotto Domenica alle ore 15:00,tanti barcellonesi igeani erano presenti allo stadio a tifare l’Igea e sicuramente sia i calciatori che i tifosi erano lì per vincere .

Parlando di numeri e statistiche prima del derby l’Igea in casa aveva totalizzato 4 vittorie 4 pareggi e 1 sconfitta che non sono male a confronto da quelle totalizzate in trasferta dal Milazzo 3 vittorie 1 pareggio e 4 sconfitte, però si sapeva che solo i numeri non bastavano; si vince se ci metti il cuore e i calciatori dell’Igea ce l’hanno messa tutta nessuno escluso e infatti sono riusciti a portarsi a casa questo fantastico risultato.

Quello che l’Igea ci ha fatto vedere nella 18 giornata contro la San Cataldese vincendo 3 a 0 o nel finale del derby Igea Virtus – Milazzo del girone di andata rimontando una partita, che sembrava persa, in 8 minuti portandola da 2-0 a 2-2 grazie alle reti di Samake Boubacar e di Claudio Calafiore. In generale in tutto il campionato fa ben sperare e la serie C sembra un traguardo raggiungibile ma bisogna impegnarsi sempre di più . Tutti sapevano che bisognava vincere e sicuramente tra i più attesi c’era Samake Boubacar il capocannoniere del campionato con 12 reti e infatti proprio lui è stato decisivo e con la sua doppietta porta l’Igea prima in classifica con un distacco di 2 punti dalla seconda, rafforza la sua prima posizione di capocannoniere ma soprattutto fa vincere il tanto atteso Derby contro il Milazzo , però se l’Igea ha vinto è sicuramente merito in parte di Samake Boubacar , ma anche di tutta la squadra che non molla mai e poi un po’ di merito va dato anche ai tifosi. Questa partita non era facile da vincere a causa della grande rivalità agonistica tra le due città ma l’Igea l’ha portata a casa e adesso i calciatori dovranno impegnarsi sempre di più e anche i tifosi dovranno dare sempre più sostegno.

Magari con una frase in rima inventata da me!