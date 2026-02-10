Elezioni Amministrative 2026: il primo candidato Sindaco è Melangela Scolaro (Sud chiama Nord)

È Melangela Scolaro il primo candidato sindaco della Città di Barcellona Pozzo di Gotto ad essere stato annunciato per “Sud chiama Nord”: ad aprire la conferenza stampa di ieri è stato l’avv. Giuseppe Sottile nella “Sala Seme d’Arancia” dei locali dell’ex stazione di Barcellona.

Presenti alla conferenza anche l’ex deputata Laura Castelli, presidente “Sud chiama Nord”; l’On. Pippo Lombardo, parlamentare ARS e sindaco di Roccalumera; l’On. Matteo Sciotto, parlamentare regionale e sindaco a Santa Lucia del Mela e Tindaro Di Pasquale, coordinatore cittadino di “Sud chiama Nord”.

Una scelta di cuore e passione, di “amore per la propria Città”

Un monito per la Città al centro dei discorsi fatti dai presenti: smetterla di essere “anaffettivi nei confronti della propria città” e agire “per amore“: questa la prima caratteristica, il primo cambio di direzione nella visione di “Sud chiama Nord” cittadino, corrispondente al motivo principe per cui è stata scelta la persona, la professionista, l’attivista politica di esperienza Melangela Scolaro.

Melangela Scolaro e il “Metodo De Luca”

Nel presentare la candidata designata dal movimento, Giuseppe Sottile ha definito quelle che dovrebbero essere le qualità di un buon sindaco per Barcellona Pozzo di Gotto: libertà da condizionamenti, passione per la politica, disponibilità e amore per la città. Il riferimento, inevitabilmente, è stato rivolto all’amministrazione uscente, il cui operato è stato aspramente criticato e definito fallimentare.

L’attenzione alla caratteristica commerciale di Barcellona Pozzo di Gotto

Scolaro ha sottolineato il ruolo simbolico della Sala Seme d’Arancia, scelta per la presentazione proprio per la riconoscibilità come luogo delle partenze collettive, in quanto ex stazione, e fulcro dell’attività commerciale barcellonese, essendo il Seme simbolo del commercio di agrumi che ha reso grande la città in tempi passati.

La candidatura come atto di coraggio

La neocandidata ha, inoltre, espresso il desiderio dei cittadini di Barcellona di avere un’alternativa, per offrire la quale è stato necessario un atto di coraggio. La candidatura risponderebbe, infatti, a questo desiderio.

Uno degli obiettivi dichiarati di “Sud chiama Nord” è quello di importare anche a Barcellona il cosiddetto “Metodo De Luca”, modello politico ispirato al sindaco di Taormina – nonché ex sindaco della Città Metropolitana – Cateno De Luca. Un approccio basato sulla presenza sul territorio, in maniera diretta, e su una linea che non accetterebbe compromessi.

Donarsi alla città vivendo il territorio, mantenendo il senso d’identità: questo è l’obiettivo, definito onore, di Melangela Scolaro. Punto di partenza sono la cura e la dedizione per la città, da cui nasce lo slogan “Avremo cura di te”, riferito simbolicamente proprio a Barcellona Pozzo di Gotto.

Lo spoiler sulle priorità (non tutte) per la Città

Tra le priorità il decoro urbano, risolvere il problema bilancio, riattivare le consulte, a partire da quella giovanile: questi potrebbero essere alcuni dei primi punti del programma della neocandidata. Dare, inoltre, voce ai giovani e alle persone con disabilità, affinchè ciascun cittadino si possa sentire rappresentato.

Le interviste

A margine della conferenza, ai nostri microfoni Melangela Scolaro ha rilasciato le prime dichiarazioni sulla candidatura. Ai microfoni di 24live anche le voci di sostegno della presidente di “Sud chiama Nord” Laura Castelli e dell’avvocato Giuseppe Sottile.