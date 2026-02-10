Beppe Alfano: il Giornalista che Pagòcon la vita la ricerca della verità

La seconda pubblicazione di oggi per il Premio Giuseppe Puliafito

A Barcellona Pozzo di Gotto la commemorazione del cronista de La Sicilia, ucciso 33 anni fa.

Oggi 8 Gennaio 2026, il giornalista siciliano ucciso dalla Mafia in questo giorno del 1993, viene commemorato come simbolo di coraggio e verità.

La commemorazione, a causa del maltempo, è stata spostata nell’aula consiliare del Comune, dove hanno partecipato autorità civili, militari e numerosi cittadini, tra cui studenti locali. Il Sindaco Giuseppe Calabrò ha ricordato il rigore morale di Alfano e il suo impegno nella ricerca della verità, mentre i familiari hanno espresso sentimenti di memoria, rispetto, affetto e responsabilità civile.

Durante l’anniversario, oltre alla deposizione di una corona di fiori presso la stele commemorativa in via Marconi, è stato organizzato un incontro pubblico sul tema “Mafia, corruzione e affari”, volto a collegare il ricordo di Alfano con le sfide odierne a contrasto della criminalità organizzata.

Ma chi era Alfano? E perché la Mafia l’ha ucciso?

Giuseppe Aldo Felice Alfano, detto Beppe, era un insegnante delle scuole medie, giornalista e cronista del quotidiano “La Sicilia”. Era molto spesso impegnato in inchieste delicate sui rapporti tra mafia, affari e e politica locale, con particolare attenzione alla presenza di Cosa Nostra nel territorio di Barcellona P.G.. Le sue indagini avevano portato alla luce collegamenti scomodi e verità che davano fastidio alla criminalità organizzata. Alfano scoprì anche della latitanza di Nitto Santapaola, il boss catanese, che si nascondeva proprio a Barcellona, protetto da una rete insospettabile. Aveva anche scoperto una delle piste più inquietanti che riguardava un presunto traffico internazionale di materiali bellici e nucleari che transitava per il messinese. Denunciò costantemente la gestione clientelare dei lavori pubblici, mettendo a nudo i nomi di chi controllava l’economia locale per conto delle cosche. Inoltre, un tassello fondamentale e molto sporco che Alfano rivelò, fu lo scandalo dell’AIAS di Barcellona P.G.. Scoprì che l’ente veniva usato come “bancomat” della Mafia e di politici locali attraverso fatturazioni gonfiate e false prestazioni sanitarie. Inoltre questo era diventato un centro per il voto di scambio, dove le assunzioni erano pilotate in cambio di appoggio elettorale a politici compiacenti e infine ne rivelò il legame con Gullotti, il vertice di Cosa Nostra a Barcellona P.G..

Ricostruzione dell’attentato e indagini

L’8 Gennaio 1993, Beppe Alfano, dopo aver trascorso una cena in famiglia in città, accompagnò la moglie Mimma Barbaro e i figli Fulvio, Francesco e Sonia. Dopo averli fatti scendere, rimase sulla sua vettura (probabilmente per parcheggiare o sbrigare qualche commissione) e mentre era a bordo della sua Renault 9 in via Marconi, intorno alle ore 22.00, venne colpito da diversi colpi di pistola calibro 22. Prima di essere ucciso lui vide i suoi killer, dato che la macchina venne trovata con il finestrino abbassato. L’omicidio apparve sin da subito di stampo mafioso. L’accaduto scosse l’opinione pubblica e si inserì nella drammatica e lunga lista di giornalisti italiani uccisi per aver svolto il proprio lavoro con onestà e coraggio.

Negli anni successivi, le indagini portarono alla condanna di alcuni esecutori materiali ma restarono a lungo ombre sui mandanti. Fondamentale è stato l’impegno dei familiari, in particolare della figlia Sonia, che ha continuato a chiedere giustizia e verità, lottando con impegno civile e politico contro le mafie.

Le indagini proseguirono e si scoprì che Giuseppe (o Nino) Gullotti era il mandante dell’omicidio (forse l’unico), il quale fu condannato a 30 anni di carcere. L’esecutore materiale, Nino Merlino, fu condannato a 21 anni e sei mesi di reclusione nel 2006. Successivamente, alcuni pentiti di Mafia, tra cui Carmelo D’amico, rivelarono i nomi di possibili altri esecutori e mandanti. Ma tutt’oggi le indagini sono in atto, con dubbi e verità incerte.

Le condanne di Merlino, come esecutore, e di Gullotti, come mandante, rappresentano un importantissimo riconoscimento giudiziario, così come quello di averne identificato il movente mafioso. Inoltre il processo ha ribadito il fatto che, uccidere un giornalista, significhi colpire la libertà di stampa. D’altro canto questo processo ha mostrato diverse criticità: per esempio, alcuni ancora sostengono, dopo 33 anni, che non tutti i colpevoli siano stati individuati. Inoltre le indagini hanno subito ritardi dovuti a depistaggi.

La morte d questo giornalista deve essere un incoraggiamento per i giovani a difendere le proprie idee e a rafforzare il messaggio di responsabilità civica nel nostro territorio; in particolare la nostra amministrazione, coinvolgendo le scuole, deve incentivare sempre più, progetti didattici sulla legalità e la libertà di stampa, proporre concorsi sulla figura di Alfano e incontri con giornalisti o testimoni di giustizia, in modo che nessuno dimentichi mai il suo impegno e che possa essere per le generazioni future un esempio da seguire.

Beppe Alfano ci ricorda che fare il giornalista o il cronista non significa solo scrivere e informare, ma è una vocazione che si porta avanti con coraggio e responsabilità civile, credendo sempre nella verità e nella giustizia.