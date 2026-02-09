Villafranca Tirrena, trentenne arrestato per aver aggredito in preda all’alcol e alla droga i genitori

Nella nottata di ieri, a Villafranca Tirrena, i Carabinieri della Stazione di Messina Faro Superiore hanno arrestato un trentenne, messinese, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “maltrattamenti contro familiari o conviventi”, commessi adi danni dei genitori con cui convive.

In particolare, i militari sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo, dove i genitori avevano chiesto un intervento al “112 NUE”, segnalando di essere aggrediti dal figlio in ragione del suo stato di alterazione psicofisica, presumibilmente riconducibile all’assunzione di alcol e stupefacenti.

Gli accertamenti eseguiti sul posto nell’immediatezza hanno consentito di appurare che, poco prima, l’uomo aveva malmenato i genitori, talché questi ultimi sono ricorsi alle cure mediche e hanno riportato lesioni guaribili dai 7 ai 30 giorni.

Il trentenne arrestato è stato successivamente trasferito presso la Casa Circondariale di Gazzi.