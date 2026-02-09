“Plaza Suite” al Teatro Mandanici con Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio

Tre coppie, una sola stanza e tante verità nascoste: tra risate e imprevisti, uno spettacolo che diverte e fa riflettere

Una suite d’albergo elegante e raffinata, simbolo di successo e perfezione, si trasforma in un palcoscenico di crisi, fraintendimenti e rivelazioni inattese. Questo il meccanismo narrativo di “Plaza Suite”, la celebre commedia firmata da Neil Simon che andrà in scena domenica 22 febbraio 2026, alle ore 21:00, al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto.

Protagonisti sul palco Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio, chiamati a interpretare tre coppie diverse in altrettante situazioni, tutte ambientate nella stessa lussuosa stanza d’hotel. Un luogo che, da rifugio esclusivo e quasi mitologico, diventa teatro di fragilità umane, imbarazzi e piccoli disastri emotivi.

La struttura a episodi consente allo spettatore di osservare relazioni molto differenti tra loro, accomunate però da un filo sottile e universale: l’incapacità di controllare sentimenti, aspettative e desideri. Ed è proprio quando le maschere cadono che la comicità di Neil Simon emerge con tutta la sua forza, trasformando crisi e inciampi in occasioni di irresistibile divertimento.

“Plaza Suite” è una commedia brillante, ritmata, capace di far ridere senza superficialità. Dietro le battute affilate e le situazioni paradossali si nasconde infatti uno sguardo lucido e ironico sulle relazioni di coppia e sulle contraddizioni dell’essere umano, sempre in bilico tra apparenza e verità.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili, a partire da 18 euro, al link https://mandanici.organizzatori.18tickets.it/event/46633