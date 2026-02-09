Milazzo, rapina a coppia sul lungomare di Ponente: arrestato 54enne dalla Polizia di Stato

L’uomo, armato di fucile, aveva aggredito due giovani pochi giorni prima di Natale. Decisive le indagini del Commissariato di Milazzo coordinate dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto

Arrestato dalla Polizia di Stato un 54enne milazzese gravemente indiziato di rapina a mano armata e lesioni ai danni di una giovane coppia. L’uomo avrebbe agito sul lungomare di Ponente a Milazzo, dove lo scorso dicembre aveva assalito due ragazzi appartati in auto.

L’arresto è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Milazzo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, su richiesta della locale Procura della Repubblica, diretta dal Procuratore Giuseppe Verzera.

La dinamica della rapina

I fatti risalgono a pochi giorni prima di Natale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un uomo armato di fucile avrebbe improvvisamente sfondato il finestrino dell’auto della coppia, minacciando i giovani per farsi consegnare il portafogli. Durante l’aggressione il ragazzo sarebbe stato colpito al volto e, prima di fuggire, il rapinatore avrebbe anche esploso un colpo di fucile, fortunatamente senza causare feriti.

Immediata la richiesta di intervento alla Polizia di Stato, che ha avviato le indagini nonostante le difficoltà legate alla scarsa illuminazione della zona e al travisamento del presunto autore.

Le indagini e l’arresto

Grazie all’attività investigativa coordinata dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, gli agenti sono riusciti a identificare il presunto responsabile, un cinquantaquattrenne del luogo. L’uomo avrebbe tentato di depistare le vittime simulando di essere straniero e parlando una lingua straniera.

L’arma utilizzata, legalmente detenuta, è stata sequestrata e il porto d’armi revocato. Il 54enne è stato quindi condotto in carcere.