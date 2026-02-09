Auto in fiamme all’incrocio di via Giorgio Amendola

Una fiat Panda è andata in fiamme mentre percorreva la via Giorgio Amendola. A causare la combustione è stato probabilmente un guasto al motore. Al momento si escludono eventuali cause dolose. Per fortuna non sono stati coinvolti altri veicoli e non si registrano feriti. Sul luogo sono intervenuti tempestivamenti i vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo, che hanno spento le fiamme, insieme alla polizia municipale che si è occupata di regolare il traffico. L’auto sarà rimossa a breve dalla carreggiata con l’ausilio del carro attrezzi.