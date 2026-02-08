Sconfitta amara per il Barcellona Basket nel derby contro gli Svincolati Milazzo

Prestazione opaca per il Barcellona Basket, che davanti al proprio pubblico esce nettamente sconfitto nel derby contro Milazzo. I giallorossi pagano una scarsa intensità difensiva, lasciando campo libero a degli ospiti più aggressivi e concreti per tutti i quaranta minuti.

Il resoconto della partita

Primo quarto: l’avvio di gara è all’insegna dell’equilibrio, con entrambe le formazioni subito intense sul parquet. Gli ospiti sbloccano il punteggio con una tripla di Rimsa, ma il Barcellona risponde con una buona applicazione difensiva e transizioni rapide. A – 6:20 dall’inizio il tabellone segna 7-8, fotografia di un parziale combattuto. Milazzo però mostra maggiore energia nella seconda parte del quarto, trovando soluzioni efficaci dal perimetro e chiudendo i primi dieci minuti avanti 17-19.

Secondo quarto: il secondo periodo si apre con la tripla di Malual, subito neutralizzata dalla risposta di Sebastianelli che riporta i padroni di casa a -2. Barcellona prova a restare agganciato al match, ma fatica a dare continuità al gioco offensivo, complice una bassa percentuale al tiro e qualche palla persa di troppo. Gli ospiti ne approfittano alzando il ritmo: a 4:20 dall’intervallo lungo il punteggio è 27-31. Il break finale di Milazzo è decisivo e manda le squadre negli spogliatoi sul 33-43.

Terzo quarto: al rientro dagli spogliatoi Fraga subisce fallo e realizza dalla lunetta, riaccendendo timidamente le speranze del pubblico di casa. Tuttavia, le occasioni sprecate del Barcellona e una difesa poco reattiva permettono agli avversari di allungare ulteriormente. La tripla di Malual vale il +12, mentre a un minuto dalla fine del parziale il divario sale a +14 per gli ospiti. I giallorossi mancano di grinta e lucidità, chiudendo il terzo quarto sul 39-55.

Ultimo quarto: nell’ultima frazione il Barcellona tenta un disperato rientro, ma trova sulla propria strada una squadra milazzese solida e ben organizzata, capace di chiudere gli spazi e controllare il ritmo. Le triple di Dancetovic e Fraga, a tre minuti dall’inizio del quarto, sembrano riaccendere le speranze ma l’appoggio di Bolletta ristabilisce immediatamente le distanze. A metà parziale il gap tocca il -16 e la gara di fatto si spegne. Il derby si chiude con un pesante 51-74 che certifica una serata da dimenticare per i giallorossi.

Tabellino e parziali

Parziali: 17-19; 33-43; 39-55; 51-74.

Barcellona Basket: Okereke 9, Di Marzio 2, Aguzzoli 4, Malkic 3, Sebastianelli 13, Sindoni n.e., Dancetovic 3, Cessel 2, Fraga 12, Galipò 3, Grivo n.e. All. Bartocci.

Svincolati Milazzo: Maiorana 10, Malual 9, Costa 13, Spada 2, Druzheliubov, Letizia n.e., Aiello n.e., Bolletta 7, Rimsa 24, Alioto 2, Onwuta n.e., La Bua 7. All. Priulla.

Arbitri: Beccore Luca di Messina e D’Amore Carlo di Messina.