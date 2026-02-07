Segnalazione: perdita d’acqua in via Gesù e Maria, asfalto danneggiato e rischi per la sicurezza

Un lettore di 24live ha segnalato alla redazione una perdita d’acqua persistente che sta causando seri problemi al manto stradale in via Gesù e Maria, all’altezza del civico 15. Da diversi giorni l’acqua fuoriesce in modo continuo dall’asfalto, provocando un progressivo deterioramento della pavimentazione.

La presenza costante di acqua ha già determinato la formazione di crepe e zone scivolose, rendendo il tratto di strada potenzialmente pericoloso per automobilisti, motociclisti e pedoni.

Pertanto, la richiesta dei residenti nella zona è quella di un intervento tempestivo da parte degli enti competenti per individuare l’origine della perdita e ripristinare le condizioni di sicurezza della carreggiata. Oltre ai pericoli per la circolazione, il protrarsi del problema potrebbe comportare ulteriori danni strutturali sull’asfalto.