Patti, maltrattamenti aggravati alla ex compagna: arrestato 25enne di Librizzi

Un 25enne di Librizzi è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di maltrattamenti aggravati in famiglia ai danni della ex compagna convivente. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip del Tribunale di Patti, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Il giovane è gravemente indiziato di aver posto in essere, nel corso degli anni di convivenza, una serie di violenze psicologiche e fisiche nei confronti della donna, talvolta anche in presenza del figlio minore.

Le indagini del Commissariato di Patti

L’attività investigativa è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Patti, che hanno ricostruito diversi episodi di aggressioni e maltrattamenti. In alcuni casi, le violenze avrebbero provocato alla vittima vistosi ematomi al volto.

Nonostante le aggressioni subite, la giovane donna – temendo un possibile aggravamento della situazione – avrebbe inizialmente scelto di non ricorrere alle cure mediche e di non denunciare il compagno.

La svolta è arrivata a seguito di recenti minacce da parte dell’ex convivente, il quale riteneva di poter accedere liberamente all’abitazione della donna nonostante la fine della relazione. A quel punto la vittima si è rivolta alla Polizia di Stato, facendo scattare le indagini.

Arresti domiciliari con braccialetto elettronico

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 25enne è stato arrestato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con monitoraggio tramite braccialetto elettronico.

L’operazione si inserisce nell’ambito della più ampia attività di contrasto alla violenza di genere e ai reati di maltrattamenti e stalking, portata avanti costantemente dalla Polizia di Stato sul territorio della provincia di Messina.

Le forze dell’ordine rinnovano l’invito alle vittime di violenza domestica a segnalare tempestivamente ogni episodio, al fine di consentire l’immediata attivazione degli strumenti di tutela previsti dalla legge.

Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, in base al principio di presunzione di innocenza, l’indagato è da ritenersi non colpevole fino a eventuale sentenza definitiva.