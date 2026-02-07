Omicidio Pirri: chiuse le indagini sul padre. L’Avv. Lo Presti: “Faremo ulteriori accertamenti sullo sparo registrato dalle telecamere”

Si chiudono le indagini preliminari sull’omicidio di Angelo Pirri, il 41enne trovato senza vita lo scorso 6 giugno in contrada Pace del Mela. La Procura ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini nei confronti del padre, Sebastiano Pirri, 63 anni, attualmente detenuto in custodia cautelare in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il delitto si sarebbe consumato nella tarda serata del 3 giugno in una zona rurale tra l’A20 e la strada interpoderale di contrada San Gaspare. Fondamentali per l’impianto accusatorio sarebbero le immagini di videosorveglianza e le analisi tecniche effettuate su celle telefoniche, intercettazioni e riscontri testimoniali.

Il nodo dello sparo registrato

Tra gli elementi ritenuti centrali figura la registrazione audio di una telecamera installata nei pressi dell’area commerciale “Mondo Legno”. Il dispositivo avrebbe captato, alle 21.59 del 3 giugno, un rumore compatibile con l’esplosione di un colpo d’arma da fuoco. Un dato considerato decisivo dagli investigatori per collocare temporalmente l’evento delittuoso.

Le immagini mostrerebbero inoltre i movimenti dell’auto in uso all’indagato, una Fiat Grande Punto nera, ripresa mentre percorre alcune arterie della zona e successivamente mentre si dirige verso un’area isolata di campagna, proprio nei pressi del luogo dove, tre giorni dopo, verrà rinvenuto il corpo di Angelo Pirri.

Secondo la ricostruzione della Procura, Sebastiano Pirri avrebbe raggiunto il figlio e, al culmine di un’azione premeditata, lo avrebbe colpito con una pistola calibro 7,65, arma che sarebbe stata detenuta illegalmente. All’indagato vengono contestati anche i reati connessi alla detenzione e al porto illegale dell’arma.

La posizione della difesa

Di diverso avviso la difesa, rappresentata dall’avvocato Giuseppe Lo Presti, che annuncia nuove iniziative investigative volte a chiarire alcuni passaggi chiave dell’inchiesta, in particolare proprio quello relativo al presunto sparo captato dalle telecamere.

“Avevamo già chiesto di disporre degli ulteriori accertamenti relativi al rumore che verosimilmente assomiglia allo sparo, elemento cardine indicato dagli inquirenti. Un’ indagine difensiva che produrremo entro i termini di legge – dichiara l’Avv. Lo Presti – e intendiamo approfondire in modo tecnico e scientifico la natura di quel rumore registrato alle 21.59. È necessario verificare con precisione se si tratti effettivamente di un colpo d’arma da fuoco, con quali caratteristiche e con quale attendibilità. Su questo punto riteniamo vi siano ancora aspetti da chiarire, perchè qualora non fosse così, si consumerebbe una tragedia nella tragedia”.

Il legale ribadisce, quindi, la presunta innocenza del proprio assistito e sottolinea come la difesa stia lavorando per analizzare nel dettaglio l’intero compendio probatorio, dalle immagini di videosorveglianza alle consulenze tecniche sull’audio.

Verso la richiesta di rinvio a giudizio

Con la chiusura delle indagini preliminari, la Procura si prepara ora a chiedere il rinvio a giudizio di Sebastiano Pirri. La difesa avrà venti giorni di tempo per depositare memorie, chiedere interrogatori o presentare ulteriori elementi a sostegno della propria tesi.

Il caso dell’omicidio Pirri continua a scuotere la comunità di Pace del Mela e dell’hinterland, in attesa che l’eventuale processo possa fare piena luce su una vicenda familiare dai contorni drammatici e ancora oggetto di serrato confronto tra accusa e difesa.