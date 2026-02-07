Ogni 7 febbraio contro bullismo e cyberbullismo: l’analisi del sociologo Pira

Oggi, 7 febbraio 2026, ricorre la Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo. Si tratta di un appuntamento importante per far prendere coscienza a giovani e adulti su un problema sempre più diffuso e preoccupante.

All’interno del tg settimanale 24live News, in uscita domani, spazio alla riflessione del professor Francesco Pira, Associato di Sociologia all’Università di Messina. Da anni, il professore è impegnato in maniera costante in Italia e all’estero in iniziative di prevenzione, oltre ad essere autore di saggi e articoli scientifici sul tema.

Un fenomeno in evoluzione: il dialogo al centro

Istituita nel 2017 su iniziativa del Miur, la Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo rappresenta un momento di riflessione e sensibilizzazione su quelle che, come ci dice il prof. Francesco Pira, sono due devianze che posso avere un impatto negativo sulle vite di ragazzi e ragazze.

Bullismo e cyberbullismo sono due fenomeni strettamente collegati: per bullismo s’intende un atteggiamento di prevaricazione nei confronti dei più deboli che si traduce in episodi di violenza fisica o psicologica.

L’altra faccia della medaglia, oggi rappresentata dal cyberbullismo – riconosciuto dalla legge n. 71 del 29.5.2017 – si ricollega alla più recente rivoluzione digitale che sta attraversando la nostra società. La violenza prende un’altra forma, adattata a logiche, formati e linguaggi dell’online.

Secondo il professor Pira, il dialogo con i giovani e l’educazione al rispetto dell’altro restano strumenti fondamentali per contrastare queste forme di violenza. Pur senza ignorarne i rischi, le nuove tecnologie possono infatti trasformarsi in un’opportunità per il futuro delle nuove generazioni, se accompagnate da consapevolezza e responsabilità.

Il messaggio del sociologo è chiaro: serve un impegno costante, non legato soltanto al 7 febbraio di ogni anno, ma quotidiano.