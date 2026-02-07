Messina, si dimette il Sindaco Federico Basile

Il Sindaco di Messina, Federico Basile, ha annunciato questa mattine le proprie dimissioni nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Zanca. L’annuncio, atteso da settimane, chiude una fase di forte tensione politica in città.
Le dimissioni diventeranno definitive dopo venti giorni dalla presentazione al Consiglio comunale, periodo durante il quale Basile potrà ancora ritirarle. In caso contrario, il Comune sarà affidato a un commissario straordinario per 90 giorni.
